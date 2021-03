Dwayne Johnson révèle toutes ses blessures reçues au cours de sa carrière

Le comédien Dwayne Johnson révèle toutes les blessures qu'il s'est faites au cours de sa carrière, que ce soit dans le monde de la WWE ou pendant sa carrière cinématographique. Et il tient une sacrée collection.

Dwayne Johnson : du catch au cinéma

Dwayne Johnson a débuté sur le circuit de la WWE, en se plaçant comme l'un des meilleurs catcheurs plusieurs années consécutives. Mais en 1999, The Rock change radicalement de profession et se lance dans le cinéma, pour tenter de devenir acteur. Une reconversion qui lui réussi plutôt bien. Il débute sa carrière avec notamment une apparition dans Le Retour de la Momie, puis dans son propre spin-off Le Roi Scorpion. Entre films d'action et comédies, l'ancien catcheur arrive à se faire une place. Il est d'ailleurs aujourd'hui l'un des comédiens les mieux payés de tout Hollywood. Il a également ouvert la route à d'autres catcheurs comme John Cena ou Dave Bautista.

Le comédien partage ses blessures

Mais qui dit carrière de catcheur, dit blessures. Et sa reconversion dans le milieu du cinéma n'a pas arrangé les choses. Dwayne Johnson a publié sur son compte Instagram une photographie de lui allongé sur le ventre. Il en a profité pour énumérer toutes ses blessures de guerre, et il y en a un paquet :

4 chirurgies du genou, quadriceps déchiré de mon bassin, adducteur déchiré de mon bassin, chirurgie de la triple hernie, rupture du tendon d'Achille, reconstruction complète de l'épaule, 3 hernies discales lombaires, 2 ruptures de disque au bas du dos. C'est le rappel quotidien que nous n'avons qu'un seul corps et que nous devons en prendre soin.

Dwayne Johnson ©Breakingnews.fr

Évidemment, la plupart de ses blessures doivent dater de l'époque de la WWE. Mais lorsqu'il tourne dans des énormes blockbusters comme Skyscraper, San Andreas ou Jumanji, il n'est pas à l'abri de toute blessure. Dwayne Johnson est réputé pour faire le maximum de cascades possibles. À 48 ans, il pourrait songer à ralentir un peu la cadence. Mais c'est tout l'inverse puisque le comédien s'entraîne actuellement pour son prochain rôle : Black Adam. L'acteur a notamment précisé qu'il n'avait encore jamais subi un entraînement aussi physique pour les besoins d'un film.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam devrait sortir courant 2022. Inscrit dans le DC Extended Universe, le film se concentre sur la Némésis de Shazam, et promet d'être explosif. De quoi ajouter une blessure au tableau de chasse de Dwayne Johnson.