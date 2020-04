Eternals : Kit Harington apparaîtra bien dans le costume de Black Knight

« Eternals », un des prochains films du Marvel Cinematic Universe (MCU), est censé introduire un personnage bien connu des lecteurs de comics : Black Knight. Apparemment, Kit Harington, qui campe le personnage, apparaîtra bien dans le costume du super-héros.

Attendu pour février 2021, le film de Chloé Zhao sera une première dans le MCU. Un long-métrage ambitieux, qui va introduire des personnages méconnus du grand public et une intrigue cosmique inédite. Côté casting, le film réunit notamment Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harington dans le rôle du Chevalier Noir.

Le Chevalier Noir (Black Knight) est un super-héros créé en 1967 par Roy Thomas et John Buscema. Dans les comics, Dane Whitman est l'un des plus grands épéistes de l'univers Marvel, armé de son épée d'ébène. Il est le neveu d'un criminel qui meurt face à une confrontation avec Iron Man. Son oncle lui fit promettre dans son dernier souffle de restaurer l'image de sa famille en endossant le costume du Black Knight et en devenant un super-héros. Son épée est capable de percer n'importe quelle matière exceptée l'adamantium et certains métaux extraterrestres ou mystiques. En cas de séparation, Le Chevalier Noir peut retrouver sa lame quelque soit sa position grâce à un lien mental indestructible. Mais l'épée d'ébène est maudite et laisse le penchant maléfique de son porteur prendre le dessus.

Black Knight sera bien en costume

Eternals présentera une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l'univers cinématographique Marvel. D'anciens extraterrestres vivent sur Terre en secret depuis des milliers d'années. Après les événements de Avengers : Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l'ombre pour se réunir contre l'ennemi le plus ancien de l'humanité : les Déviants.

Au milieu de tous ces héros immortels, un humain tentera de faire sa place : Dane Whitman. Ce protagoniste, qui sera campé par Kit Harington, est mieux connu sous le nom de Black Knight. Un super-héros Marvel qui a notamment été membre des Avengers.

Ainsi, une récente rumeur affirme que Kit Harington enfilera le costume de Black Knight dès Eternals. Selon The Direct, l'épidémie de Coronavirus a interrompu la production dans sa lancée. Les costumes et les décors ne sont pas encore terminés, et certaines parties du script sont encore incomplètes. Toujours selon The Direct, la garde robe du Black Knight de Kit Harington n'est pas encore achevée. Pourtant il avait commencé à tourner des scènes dans le costume. Ainsi, un travail en post-production sera nécessaire pour compléter numériquement les habits du héros, comme cela a déjà été le cas avec Iron Man et Spider-Man par exemple. Tout ça pour dire que Black Knight apparaîtra bien dans Eternals, et que Kit Harington portera le costume du chevalier dès sa première apparition.