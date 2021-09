Expendables 2 : le jour où un cascadeur fut tué et un second blessé

Pas plus mercenaires qu’agents secrets, les Expendables choisissent leurs missions et n'obéissent à aucun gouvernement. Nullement intéressés par l'argent ou la gloire, tous aident les cas désespérés. Bien que jouant sur l’auto-dérision et l’esprit bon enfant, la saga a malheureusement connu son lot de drames au cours de ses tournages. Retour sur celui du deuxième opus, "Expendables 2 : Unité spéciale", qui a viré à la tragédie pour deux cascadeurs.