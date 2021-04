Fast and Furious 9 : John Cena annonce un méchant mémorable

La famille Fast and Furious s'agrandit avec le neuvième opus en accueillant John Cena au sein du casting. L'acteur campera le frère de Dom et annonce un duel au sommet en qualifiant son personnage de meilleur méchant de toute l'histoire de la franchise.

Fast and Furious 9 : Dom face à son frère

Les indicateurs dont on dispose pour le moment annoncent qu'une réouverture des salles d'ici cet été devrait intervenir. C'est justement à cette période que sortira normalement Fast and Furious 9. Plusieurs reports se sont succédés jusqu'à ce que la date du 14 juillet soit retenue. La frustration est vraiment perceptible car le film est prêt depuis un moment mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse le découvrir.

Pour nous faire patienter, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée ces derniers jours. On ne vous apprendra pas grand chose en disant que le spectacle a l'air totalement fou, avec des scènes d'action qui vont toujours plus loin. Et le scénario dans tout ça ? Toujours réalisé par Justin Lin, le film va introduire John Cena dans la peau de Jakob, le frère de Dom. Sous l'influence de Cipher (Charlize Theron), il va s'en prendra au personnage campé par Vin Diesel, ainsi qu'à ses amis. La famille est presque au complet avec les retours de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Helen Mirren et même Sung Kang, qui effectue un retour fracassant en Han.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures International France

Jakob ne sera pas là pour rigoler

Si Dom a toujours cette notion de famille à la bouche pour parler de ses proches, il a en revanche loupé quelque chose avec son frère. Ce dernier compte le lui faire payer et on s'attend à un duel au sommet. La pièce centrale de la franchise a déjà vanté l'apport de John Cena dans ce nouvel opus. Au tour de l'intéressé de nous en dire plus sur sa performance. Il ne va pas avec le dos de la cuillère et se présente comme "le plus grand adversaire de tous les temps pour Dom."