Fast and Furious 9 : nouvel extrait explosif avec Han et Mia

À quelques semaines de sa sortie au cinéma, « Fast & Furious 9 » ne cesse d'intensifier sa promotion. Universal gratifie les fans de nombreux trailers et extraits, comme celui d'aujourd'hui, centré sur Han et Mia.

Fast and Furious 9 : la saga ne s’arrêtera jamais

Depuis 2001 et la sortie du tout premier film, la licence Fast and Furious ne cesse d'envahir les écrans. Une franchise qui a gagné en impact, en notoriété, et en moyens au fil des ans. Cet été, c'est Fast and Furious 9 qui débarque dans les cinémas. Réalisé par Justin Lin (réalisateur phare de la saga), ce dixième film Fast and Furious (si on compte Hobbs & Shaw) ramène une bonne partie du casting de ces dernières années.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

Évidemment, Vin Diesel revient une nouvelle fois dans la peau de Dominic Toretto. Il peut également compter sur la présences de ses meilleurs acolytes : Letty (Michelle Rodriguez), Mia (Jordana Brewster), Roman Pearce (Tyrese Gibson) et Tej Parker (Ludacris) qui l'épaulent depuis le tout début. Cette distribution se compose également de Charlize Theron de retour dans la peau de Cipher, d'Helen Mirren dans le rôle de Queenie Shaw et de Kurt Russell en Mr. Nobody. De plus, ce neuvième épisode invite un petit nouveau dans la famille Fast and Furious : l'ancien catcheur John Cena. Enfin, ce nouveau long-métrage a également la particularité de ramener un personnage d'entre les morts : Han, toujours campé par Sung Kang.

Nouvel extrait

En attendant la sortie du film le 14 juillet prochain, le studio Universal Pictures vient de partager un nouvel extrait de Fast and Furious 9. Il s'agit d'une séquence où Han et Mia prennent d'assaut un véhicule ennemi. Une scène issue d'un passage qui crée actuellement le buzz sur internet : la séquence des voitures magnétiques. Les différentes bandes-annonces ont déjà dévoilé quelques passages savoureux de cette fameuse séquence explosive. Universal semble vouloir capitaliser sur cette scène, qui promet d'être esthétiquement et techniquement impressionnante.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

L'occasion aussi, de s'apercevoir, pour le public français, qu'un des personnages s'exprime dans la langue de Molière. Han croise donc la route d'un (faux) français, qui lui lâche une petite réplique dans notre langue. Reste à savoir comment Justin Lin va justifier l'origine française de ce personnage. En attendant, on vous laisse avec ce petit extrait !