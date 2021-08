Free Guy : un succès au box-office et une suite en préparation ?

À l'affiche en France et ailleurs depuis seulement quelques jours, "Free Guy" rencontre déjà le succès avec des premiers résultats très bons au box-office. Ryan Reynolds en profite pour teaser la mise en chantier d'une suite chez Disney.

Free Guy : Ryan Reynolds en PNJ qui se révolte

Dans The Truman Show, Jim Carrey découvrait qu'il était acteur malgré lui d'une vie fictive. C'est la même idée, sous une autre forme, qui est à l'origine de Free Guy. Le nouveau film de Shawn Levy présente Ryan Reynolds en employé de banque qui se révèle être un PNJ. Un personnage secondaire dans un jeu vidéo, qui ne sert pas à grand chose hormis à meubler l'univers. Conscient de sa condition, il décide de se révolter et de prendre sa vie en main. Il tente alors de passer au premier plan et de devenir le héros d'une histoire qui n'a pas été écrite pour lui. Les adaptations de jeux vidéo apportent rarement satisfaction. Dans ce cas, c'est un pitch original mais qui fait des références multiples au monde vidéoludique. On assiste à un spectacle drôle, explosif, mené par un Ryan Reynolds toujours aussi bon pour mêler action et second degré.

Guy (Ryan Reynolds) - Free Guy ©20th Century Studios

Le film est arrivé le 11 août dernier dans nos cinémas et deux jours après aux États-Unis. À l'issue de son premier week-end d'exploitation sur le territoire nord-américain, il a déjà récolté 28,4 millions de dollars. Un démarrage en fanfare, qui se confirme avec 50,9 millions au total sur le globe. Des beaux chiffres pour un film qui n'est pas affilié à une licence existante et qui sort uniquement dans les salles. À titre de comparaison, The Suicide Squad a fait 26,2 millions à domicile (sans compter la sortie sur HBO Max) et Jungle Cruise a fait 35 millions.

Une suite déjà mise en chantier ?

Free Guy appartient à Disney, qui le sort via 20th Century Studios, leur nouvelle branche suite à l'acquisition de la Fox. Face aux premiers bons résultats, on apprend que la firme aux grandes oreilles est tentée par un second film. C'est Ryan Reynolds qui a balancé l'information sur son compte Twitter, avec une petite pique au passage :

Eeeeeeeet après 3 ans à présenter Free Guy comme un film original et unique, Disney a confirmé aujourd'hui qu'ils veulent une suite.

Le tweet est marrant car il est accompagné d'un Gif de Taika Waititi dans Free Guy. Il incarne un homme d'affaires qui a une vision très orientée sur la rentabilité et l'argent. C'est drôle de se dire que le film se moque un peu de ce que fait souvent Disney, et en donne une nouvelle preuve avec cette suite qui serait sur les rails. Aucune information n'est encore connue sur celle-ci. On peut néanmoins statuer sur la présence quasi évidente de Ryan Reynolds en tête d'affiche.