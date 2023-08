Gladiator 2 : Paul Mescal "effrayé" par Pedro Pascal

On peut être le plus bel espoir du cinéma et déjà nommé à l'Oscar du meilleur acteur, on n'en mène pas forcément large face à certains de ses collègues. C'est ce qu'a raconté Paul Mescal au sujet de Pedro Pascal, tous les deux au casting de "Gladiator 2".

Le très grand monde

C'est une sensation qu'il devrait chérir, le temps que ça dure. Celle du "nouveau venu", encore timide et gêné devant ses collègues à la popularité et à la reconnaissance plus grande. Parce que Paul Mescal, 27 ans, révélation de la série Normal People et d'Aftersun de Charlotte Wells, va bientôt rentrer dans une autre dimension, celle où c'est lui qui "effraiera" les autres. Rôle principal de Gladiator 2, il n'échappera en effet pas à son héritage de "fils", au moins spirituel, de Maximus dans Gladiator, personnage qui a fait de Russell Crowe une star planétaire.

Maximus (Russell Crowe) - Gladiator ©United International Pictures

Sous la direction de Ridley Scott, il tournait jusqu'à la grève des acteurs à Hollywood cette suite, avec effectivement du beau monde au casting. Notamment Denzel Washington, Connie Nielsen, Djimon Hounsou et Joseph Quinn, et aussi un certain Pedro Pascal à propos duquel Paul Mescal a raconté une anecdote amusante.

Paul Mescal n'a pas osé

Interviewé par Esquire avant le début du tournage, l'acteur irlandais a ainsi glissé quelques mots à propos de Gladiator 2 et de son partenaire Pedro Pascal, qu'il a rencontré pour la première fois à l'aéroport de Los Angeles, juste avant que le casting de la star de The Last of Us ne soit annoncé.

J'étais trop effrayé pour aller lui parler. C'est lui qui est venu, et il semblait si authentique. J'ai hâte qu'on passe du temps ensemble.

Aftersun ©Condor

Star des séries Narcos, The Mandalorian et The Last of Us, récemment vu dans le court-métrage de Pedro Almodovar Strange Way of Life, Pedro Pascal connaît un succès tardif mais éclatant et actuellement une popularité à son sommet. Paul Mescal poursuit lui son sprint, après ses débuts dans un long-métrage pour The Lost Daughter en 2021. Tout va très vite pour l'acteur et Gladiator 2, attendu fin 2024, sera peut-être sa première consécration.