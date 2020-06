Gladiator : le rôle de Maximus était pour un autre acteur

Vous avez sûrement déjà vu le cultissime "Gladiator" de Ridley Scott. Mais saviez-vous que le rôle de Maximus aurait pu revenir à un autre acteur avant que Russell Crowe ne soit engagé ?

Sorti en 2000, Gladiator a fait forte impression lors de son arrivée dans les salles obscures. Ce péplum de Ridley Scott a relancé l'intérêt autour d'un genre qui était en perdition à cette époque. Le film a largement gardé sa réputation depuis ça, en devenant un titre qu'il faut avoir vu si on aime le cinéma. Pour plusieurs qualités, Gladiator vaut effectivement le détour. Son final mythique y est pour beaucoup dans sa réputation, mais on peut aussi parler de toutes les scènes d'action brillamment menées par Ridley Scott. Tant de choses fonctionnent dans ce péplum généreux, qui offre un spectacle visuellement impeccable tout autant qu'une dose d'émotion imparable (difficile de ne pas broncher devant la fin).

Et quand on parle de Gladiator, on pense forcément à Russell Crowe, l'acteur qui campe le général Maximus Decimus. Après que sa famille ait été massacrée, il devient esclave, puis gladiateur. C'est dans l'arène, face à des ennemis coriaces, qu'il va essayer d'aller chercher sa liberté. Cela passera par la chute de Commode, campé par un (toujours) excellent Joaquin Phoenix.

Mel Gibson à la place de Russell Crowe ?

Mais avant que Russell Crowe ne prenne le rôle et ajoute cette ligne prestigieuse à sa carrière, un autre acteur était désiré pour cette place. C'est à Mel Gibson qu'a été proposé le rôle de Maximus. Un choix qui était motivé par sa performance dans Braveheart mais, à 43 ans, il s'est estimé lui-même trop vieux pour le rôle. Un problème que n'avait pas pointé du doigt les producteurs, sinon ils n'auraient pas pris le temps d'essayer de l'enrôler. De plus, Mel Gibson s'était engagé pour tourner The Patriot de Roland Emmerich. Un film d'une qualité bien inférieure à celle de Gladiator...

Le plus drôle étant que Russell Crowe n'était pas forcément convaincu par le scénario de ce péplum, les dialogues étant pour lui une grosse faiblesse. Comme quoi, l'industrie du cinéma est parfois imprévisible et certaines pièces s'imbriquent alors qu'elles ne sont pas forcément destinées à le faire. Qu'aurait été Gladiator avec Mel Gibson à la place de Russell Crowe ? Cette question se pose et c'est toute la magie du cinéma que de savoir à quoi tiennent les succès. Mais qu'importe ! L'acteur excelle en Maximus et doit être fier d'être monté à bord.

Pour continuer dans les anecdotes de casting, ce n'est pas non plus Joaquin Phoenix qui était prévu dans le rôle du méchant Commode. Jude Law était le premier choix mais là aussi ça ne s'est pas fait, permettant à celui qu'on a dernièrement vu dans Joker de devenir cet antagoniste si détestable. Il n'était pas encore une très grosse star à l'époque et Gladiator a participé à le faire monter en grade. Puis, nous ne sommes pas sûrs que Jude Law aurait apporté autant de reliefs au personnage.

Il est intéressant de revoir Gladiator en essayant de deviner ce que ça aurait donné avec cet autre casting.