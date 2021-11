Halloween Kills : à quoi ressemble Michael Myers sans son masque ?

Michael Myers est l'un des personnages de films d'horreur les plus flippants de tous les temps. Et il doit notamment sa terrifiante allure à son masque blanc qu'il ne quitte jamais. Mais à quoi ressemble-t-il sans ? Découvrez une photo des coulisses d'"Halloween Kills" pour le découvrir.

Halloween Kills porte bien son nom

Trois ans après Halloween, le bestial et impitoyable tueur Michael Myers fait son retour dans Halloween Kills. Toujours mis en scène par David Gordon Green, le film se déroule le même soir que le précédent. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sa fille (Judy Greer) et sa petite-fille (Andi Matichak) pensent avoir réussi à vaincre le boogeyman. En effet, après un combat acharné, Laurie a réussi à piéger Michael dans le sous-sol de la maison, et y a mis le feu. Malheureusement pour elle, Myers semble immortel puisqu'il parvient à sortir vivant des flammes, et à reprendre son morbide parcours.

Halloween Kills © Universal Pictures

Jamais dans toute la saga Halloween, Michael Myers n'est apparu aussi brutal. Un déchaînement de violence et d'hémoglobines, à l'image de la séquence avec les pompiers (qui n'a pas plu à tout le monde).

Michael tombe le masque

La terrifiante bestialité de Michael Myers vient en partie de son masque blanc, qu'il ne quitte jamais. Ou presque. On se souvient qu'au début d'Halloween, lorsqu'il se trouvait incarcéré, il apparaissait visage découvert. Mais pour préserver son aura dangereuse, David Gordon Green ne le filmait jamais de face. Dans Halloween Kills, à la fin du film, Karen (Judy Greer) parvient à lui ôter durant quelques minutes, mais une fois encore, il est très difficile d'apercevoir son visage. La caméra le filme de loin, ou avec une très faible luminosité. On peut quand même deviner son visage abimé par les flammes.

Alors à quoi ressemble vraiment Michael sans son masque ? Il y a quelques jours, le musicien Zach Myers a partagé des photos prises sur le tournage en compagnie de l'acteur qui interprète Myers : James Jude Courtney. Et il apparaît visage découvert. On remarque que toute la partie gauche de son visage, ainsi que ses mains, ont été brûlées, de quoi lui donner une allure encore plus terrifiante.