Harry Potter : Chris Columbus évoque le tournage et son envie de réaliser "L'Enfant maudit"

Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films « Harry Potter » aimerait beaucoup revenir dans l’univers de J.K. Rowling. Il a même des idées derrières la tête et aimerait potentiellement réaliser une adaptation de « Harry Potter et l’Enfant maudit ».

Chris Columbus : l’initiateur de Harry Potter au cinéma

L’histoire d'Harry Potter débute avec les romans de J.K. Rowling, qui imagine l’une des plus grandes sagas littéraires pour la jeunesse de tous les temps. Les romans se vendent comme des petits pains, ce qui pousse Warner à mettre en scène des adaptations cinématographiques.

En 2001, Chris Columbus, le metteur en scène de la saga Maman j’ai raté l’avion, est engagé par pour adapter le premier tome de la saga : Harry Potter à l’école des sorciers. Le long-métrage, qui présente au monde les jeunes Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, devient rapidement un classique. Le film est nommé à trois reprises aux Oscars et rapporte plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office pour un budget de 125 millions. Un résultat hallucinant, bien au-dessus des espérances du studio.

Harry Potter (Daniel Radcliffe) - Harry Potter à l'école des sorciers ©Warner Bros Pictures

Face à ce triomphe, la Warner décide de se lancer dans une saga complète, et promet d’adapter tous les tomes des romans de J.K. Rowling. Ainsi, Chris Columbus revient derrière la caméra pour Harry Potter et la Chambre des secrets. Là encore, le long-métrage est un succès, malgré une approche plus sombre et plus adulte. Cette suite rapporte plus de 879 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 100 millions de dollars. A partir de là, la licence a continué sa route, mais sans Chris Columbus.

Chris Columbus revient sur son expérience

Récemment, lors d’une interview avec Variety, le cinéaste est revenu sur son expérience pendant les tournages des deux premiers films Harry Potter. Dès le début, le metteur en scène a vite compris ce que représentait un tel projet :

Je m'attendais à être licencié dans les deux premières semaines. J'étais très, je ne veux pas dire anxieux, mais conscient du fait que si je gâchais ça, je n'allais probablement plus jamais travailler. Et j'aurais eu des millions de fans furieux à ma porte. Je savais que j'allais m'attaquer à quelque chose d'assez gigantesque, et je n'ai jamais été impliqué dans un projet qui a fait l'objet d'une si grande attention.

Harry Potter à l'école des sorciers ©Warner Bros Pictures

Des enfants difficiles à gérer

Après avoir rencontré J.K. Rowling, Chris Columbus s’est lancé dans la mise en scène de ce gigantesque projet. La frénésie autour des livres était hallucinante, et les enfants choisis pour le casting étaient totalement fous. Chaque enfant acteur était terriblement excité à l’idée de participer à un film Harry Potter. Un engouement difficile à gérer pour le cinéaste :

Dans le premier film, il n'y avait pas beaucoup d'expérience chez les trois protagonistes. C'est pourquoi ce film était rempli d’un tas de coupures. Je ne pouvais tourner, pendant les trois premiers mois, qu'un gros plan de l'un des acteurs avant qu'il ne perde sa concentration. Les deux premières semaines, tous les enfants étaient tellement excités de faire partie du film Harry Potter, qu’ils passaient leur temps à sourire à la caméra. Je n'arrivais pas à les faire arrêter de sourire, et c'est vraiment devenu un exercice et un cours de théâtre pour moi en tant que réalisateur. Au moment où nous sommes arrivés au deuxième film, nous avons pu faire des travellings et les enfants pouvaient tourner des séquences plus longues. Ils sont devenus très professionnels au moment où ils sont arrivés à la Chambre des secrets.

Chris Columbus veut revenir

Pour les fans de la saga, ramener le trio d’origine sur grand écran est le fantasme par excellence. Même si la licence continue d’exister à travers Les Animaux fantastiques, l’ère Radcliffe/Watson/Grint est définitivement terminée. A moins que Chris Columbus parvienne à convaincre tout le monde de refaire un film Harry Potter !

Malgré cette expérience parfois compliquée et surtout très stressante, le cinéaste serait désireux de revenir une nouvelle fois pour réaliser une aventure Harry Potter. En effet, toujours dans la même interview, il affirme souhaiter adapter le récit d'Harry Potter et l’Enfant maudit. Il s’agit d’une pièce de théâtre en quatre actes, écrite par Jack Thorne à partir d’une histoire originale de J.K. Rowling et John Tiffany. Cette pièce, d’environ 4h30, a été jouée pour la première fois le 31 juillet 2016. L’action se déroule 19 ans après les événements du dernier roman de la série Harry Potter. Elle suit les aventures d’Albus Severus Potter, fils d'Harry, qui intègre la maison Serpentard.

Harry Potter et les Reliques de la Mort - Partie 2 ©Warner Bros Pictures

L'histoire de L’Enfant maudit

Le récit reprend après la scène épilogue de Les Reliques de la Mort - Partie 2. Celle-ci met en scène Harry et Ginny qui quittent leurs enfants sur le quai 9¾. Harry Potter, âgé de trente-sept ans, est désormais employé au ministère de la Magie. Hermione Granger est devenue ministre, son mari Ron Weasley tient un magasin de farces et attrapes. Scorpius Malefoy, le fils de Drago Malefoy, est l'autre principal protagoniste de cette pièce, et le meilleur ami d'Albus Severus.

Ainsi, Chris Columbus aimerait beaucoup revenir derrière la caméra pour mettre en scène cette aventure inédite au cinéma :

J'adorerais réaliser 'The Cursed Child'. C'est une super pièce et les comédiens ont actuellement le bon âge pour jouer ces rôles. C'est un petit fantasme pour moi.

Alors, est-ce une bonne idée de ramener Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans leurs rôles cultes ? Qui aimerait voir une adaptation cinématographique de L’Enfant maudit ? Nous, en tout cas, on est partant ! En plus, le premier opus fête tout juste ses 20 ans :