Hobbs & Shaw 2 : Dwayne Johnson a présenté un scénario inattendu à Universal

Dwayne Johnson révèle le pitch inattendu qu’il a imaginé pour une suite de « Hobbs & Shaw ». Le comédien a même proposé ce scénario à Universal Pictures, qui n’a pas encore officialisé de deuxième opus.

Hobbs & Shaw : le premier spin-off de la saga Fast and Furious

En 2019, Universal décide de passer un cap dans la licence Fast and Furious. En effet, la firme produit le tout premier spin-off de la saga, centré sur les personnages de Luke Hobbs et Deckard Shaw, respectivement incarnés par Dwayne Johnson et Jason Statham. L’occasion de quitter les pérégrinations de Vin Diesel, pour s’envoler vers d’autres horizons. Buddy movie par excellence, Hobbs & Shaw réunit une distribution notamment composée de Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren ou encore Eddie Marsan. Même si le métrage n’a pas engendré des critiques forcément très positives, il a tout de même rapporté plus de 759 millions de dollars de recettes pour un budget de 200 millions. De quoi largement produire une suite !

Le scénario de Dwayne Johnson

Pourtant, le studio n’a pas encore officialisé la mise en chantier d’une suite. Pour autant, le comédien Dwayne Johnson a des idées pour son prochain tour de piste avec Jason Statham. Lors d’une interview avec Jess Cagle Show pour la promotion du blockbuster Red Notice, l’ancien catcheur s’est arrêté sur la possibilité de faire Hobbs & Shaw 2. Il a notamment révélé qu’il avait apporté son propre scénario à Universal Pictures :

J’ai adoré faire le premier. Donc lorsque j’ai eu une idée de suite j'ai appelé Donna Langley, appelé notre scénariste Chris Morgan, et notre producteur Hiram Garcia. Ils ont tous adoré ma proposition. Ce serait l'antithèse de ce que sont généralement les films Fast and Furious. Je veux faire une suite par excellence, celle d’un homme s’en allant au coucher du soleil. Donna a adoré ça et ils ont été de merveilleux partenaires chez Universal, mais j'ai dit : "Vous savez, nous avons une opportunité ici, je pense que nous allons à contre-courant et perturbons un peu les choses. Nous créons une saga dans l’univers Fast et Furious qui est inattendue. Alors on verra. Donna m’a dit : "Quand peux-tu le faire ?". Ce que je vous dis, c'est que j'ai atteint un point dans ma carrière où cela devient maintenant juste une question de timing.

Fast and Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Dwayne Johnson est donc malheureusement resté très discret sur la teneur de son histoire. Le comédien n’a finalement lâché qu’une seule véritable information : "l’histoire d’un homme allant vers le coucher du soleil". Une phrase qu’on peut traduire par une conclusion. Après tout, Dwayne Johnson a quitté la franchise Fast and Furious, et ne reviendra pas dans les suites. Peut-être veut-il se servir de Hobbs & Shaw 2 pour offrir une véritable conclusion à son personnage. Soit par la mort de ce dernier, soit par un dénouement plus positif comme le personnage de Paul Walker.

Quant à l’idée d’aller à contre-courant des films Fast and Furious, ce serait justement éviter de faire trop de suites, et de s’arrêter seulement à deux films. Reste maintenant à savoir si Universal peut donner son feu vert à un tel projet, et ainsi enterrer la possibilité de lancer une nouvelle saga… En attendant de voir un éventuel Hobbs & Shaw 2, on vous laisse avec ces quelques images de Red Notice, prévu le 12 novembre prochain sur Netflix :