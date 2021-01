Invincible : l'adaptation cinématographique est toujours d'actualité

Tandis que la série Amazon Prime Video débarque au mois de mars prochain, Robert Kirkman vient de confirmer qu’une adaptation cinématographique en live de "Invincible" est toujours d’actualité.

Invincible : c'est quoi ces comics ?

Robert Kirkman vous le connaissez forcément. C’est un grand nom de l’univers des comics, notamment pour avoir créé l’excellente bande dessinée The Walking Dead (aidée ensuite par la série AMC). Mais les zombies ne sont pas son unique succès. C’est également l’homme derrière des sagas comme Marvel Zombies, certains Captain America ou encore Marvel Knights. Mais une autre de ses réussites marquantes est Invincible. Publié en 2002 chez Image Comics, Invincible, dessiné par Cory Walker, puis par Ryan Ottley à partir de l’épisode 8, raconte les aventures d’un adolescent qui possède des pouvoirs incommensurables. Mark Grayson est le fils du plus grand super-héros et tous les temps, et lors de la manifestation de ses pouvoirs, il va devoir apprendre à gérer sa nouvelle vie.

Invincible a rencontré un énorme succès auprès des lecteurs de comics, notamment pour son ton plus violent que les productions grands publics des firmes comme Marvel et DC. À tel point qu’une série animée a été commandée par Amazon Prime Video. Portée par Steven Yeun et J.K. Simmons, Invincible reprendra l’histoire des comics. Attendue le 26 mars prochain, cette série, dirigée par Robert Kirkman lui-même, contiendra 8 épisodes de 52 minutes chacun.

L’adaptation cinématographique

Mais cette série animée n’est pas le seul projet sur le feu. En effet, une adaptation cinématographique d'Invincible est dans les cartons. En 2017, Seth Rogen et Evan Goldberg ont mis en développement un film Invincible en prises de vue réelles. Après quelques retards, les deux projets font reparler d’eux. Si la série Amazon est sur le point de sortir, le film prend plus de temps. Une chose est sûre, les deux créations seront connectées. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, Robert Kirkman a donné des nouvelles du long-métrage. Le scénariste a confirmé qu'Invincible était encore au stade de développement :

C'est encore en développement. Cela n'a pas beaucoup changé. Nous prenons juste notre temps. Mais nous avons eu la chance d'avoir un plan à deux voies avec Invincible. En ce moment, nous avons la série animée, chez Amazon, qui est maintenant sur le point d'être lancée, et nous sommes également en train de le développer en saga cinématographique avec Universal, Seth Rogen et Evan Goldberg. Donc, ces deux choses se produisent simultanément, ce qui est un peu bizarre, je suppose. Mais il y a eu des séries animées Spider-Man et des films Spider-Man en même temps. Donc je pense que nous sommes en bonne compagnie.

Robert Kirkman a ensuite bien confirmé que la série et le film pourront co-exister :

Il y aura certainement des différences significatives entre le film et la série. Nous travaillons pour que les deux puissent exister et se compléter.

Après tout, ce ne sera pas le premier projet super-héroïque a être dérivé simultanément sur différents supports. Marvel et DC le font constamment. Invincible ne devrait donc avoir aucun problème à lier ses deux programmes. Il sera même intéressant de voir comment les deux produits se répondront. Et puis, Invincible (le film) n’est même pas encore entré en production, ce qui devrait laisser un laps de temps suffisant pour que les deux œuvres ne se marchent pas dessus. En tout cas, un film Invincible en version live par Seth Rogen et Evan Golberg, on demande à voir !