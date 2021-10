James Bond : une nouvelle étude établit quel est le meilleur 007 de l'histoire

Le débat de savoir quel est le meilleur James Bond est vieux comme le monde. La firme Luxe Watches vient de publier une nouvelle étude qui détermine quel est le meilleur comédien dans la peau de l’agent 007.

James Bond : une affaire de comédiens

Depuis 1962, et le tout premier James Bond, de nombreux comédiens se sont succédés dans la peau de l’agent secret britannique. En tout, six acteurs ont campé l’agent 007 sur grand écran. Il y a d’abord eu Sean Connery, qui demeure certainement le plus classe et emblématique de la liste. Après avoir été brièvement remplacé par George Lazenby le temps d’un film (Au service secret de sa majesté), Sean Connery est revenu dans la peau de James Bond.

James Bond ©MGM

En 1973, Roger Moore devient le nouveau visage de James Bond à l’occasion de Vivre ou laisser mourir. Pendant 12 ans il incarne fidèlement l’agent secret avant de laisser sa place à Timothy Dalton, le temps de deux films seulement. Puis de 1995 à 2002, c’est Pierce Brosnan qui devient James Bond. Enfin, dernièrement, Daniel Craig est devenu le visage de 007 pendant 15 années jusqu’au tout récent Mourir peut attendre.

Qui est le meilleur James Bond ?

C’est le grand débat des fans de la franchise : qui est le meilleur James Bond ? Une question qui revient perpétuellement sur le tapis. Mais une nouvelle étude plutôt originale vient d’apporter un élément de réponse. En effet, celle-ci se base sur les costumes et les montres des acteurs pour déterminer quel est le James Bond le plus classe de l’histoire. L’étude en question a été publiée par Luxe Watches et prend en compte la valeur des montres. Masons and Sons, le tailleur originel de James Bond, a également apporté son expertise, aidé des tailleurs Church & Clements, qui ont analysé la fonctionnalité des gadgets des différents costumes de l’espion. Enfin, les notes des films sur IMDb ont également été prises en compte.

Sean Connery ©L'Argus

En se basant sur tous ces éléments, le James Bond ultime a été sélectionné. Et sans surprise, il s’agit de Sean Connery. Il se classe au premier rang des James Bond les plus populaires de tous les temps. L’acteur a en effet reçu une note parfaite pour son style :

Si vous pouvez rendre une combinaison en éponge acceptable, alors vous n'aurez clairement aucun problème à entrer dans un costume sur mesure conçu par Anthony Sinclair. Connery avait l'air cool sans effort dans tout ce qu'il portait en tant que James Bond.

Le classement global

En ce qui concerne Daniel Craig, il arrive à la deuxième place. Mais il remporte une catégorie particulière, celle du meilleur film avec Casino Royal, le James Bond le mieux noté de tous les temps. La suite du classement se compose de Roger Moore en N°3, de Pierce Brosnan en N°4, de Timothy Dalton en N°5 et enfin de George Lazenby en N°6.

James Bond (Daniel Craig) - Casino Royal ©MGM

Pierce Brosnan a la particularité d’avoir tourné dans le James Bond le moins bien noté de tous les temps avec Meurs un autre jour. Quant à George Lazenby, qui n’a joué que dans un seul film de la licence, sa participation a été trop brève pour qu’il ait une chance de se défendre contre les autres James Bond. Bien évidemment ce classement n’a rien de définitif, et il peut facilement être remis en cause. On vous invite d'ailleurs à nous donner le vôtre dans les commentaires.

Daniel Craig est actuellement à l’affiche de Mourir peut attendre, son dernier opus dans la peau de 007, qui a déjà rapporté plus de 529 millions de dollars de recettes au box-office !