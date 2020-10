Jingle Jangle un Noël enchanté : un trailer magique pour le film de Noël de Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Jingle Jangle : un Noël enchanté", sa prochaine superproduction de Noël. Le long-métrage fantastique sera disponible dès le 13 novembre 2020.

Jingle Jangle, un Noël enchanté : c'est quoi ce film ?

Jingle Jangle, un Noël enchanté est une comédie familiale réalisée par David E. Talbert.

L'histoire se déroule dans un monde enchanteur plongé sous la neige et les guirlandes incandescentes. Jeronicus Jangle, un inventeur de jouets aujourd'hui vieillissant (Forest Whitaker) a été trahi il y a des années par son assistant (Keegan-Michael Key) qui lui a volé ses idées. L'homme croule aujourd'hui sous les dettes et doit rembourser un emprunt avant le 25 décembre. Une autre solution s'offre à lui s'il ne veut pas tout perdre : créer un jouet révolutionnaire d'ici-là. Il va retrouver de l'espoir dans le soutien de sa petite-fille qui va l'aider à entreprendre la construction d'un petit robot qui pourrait tout changer.



Appelé Buddy, cet androïde semble posséder des pouvoirs magiques, dont celui de faire voler les objets et humains autour de lui. Mais l'ancien apprenti, jamais rassasié de ses manigances, va tout faire pour le subtiliser.

Le casting est complété par Hugh Bonneville, Anika Noni Rose, Phylicia Rashād, Tenz McCall, Nikkita Chadha, Tina Louise Owens, Abraham Popoola, Pierre Bergman, Justin Cornwell, Esther Chae, Madalen Mills, John Alan Roberts et Gabriel Constantin.

Le film semble être un divertissement de Noël parfait avec des valeurs familiales fortes et un univers magique de circonstances. Le budget est conséquent et se ressent sur les décors riches de ce film d'aventure. Il y aura également de nombreuses séquences chantées et dansées, dans la grande tradition des Disney. Les chorégraphies sont travaillées et regroupent souvent plusieurs dizaines de personnes.

La tradition du Netflix de Noël

Marchant vraiment dans les pas de la firme américaine aux grandes oreilles, Netflix dévoile chaque année de gros films quand la saison de Noël arrive. Ce qui, étrangement sur le service de streaming, commence dès octobre ! Nous aurons donc droit le 28 octobre à la comédie Holidate, réalisée par John Whitesell (Voisin contrevoisin, Big Mamma 3 : De père en fils). Nous y suivrons les tribulations de Sloane (Emma Roberts) et Jackson (Luke Bracey), deux célibataires endurcis, qui détestent passer les fêtes de fin d'année en famille et avec leurs amis.

Un mois plus tard, le 25 novembre, débarquera la suite des Chroniques de Noël , réalisé par Clay Kaytis (Angry Birds le film) en 2018. Le premier du nom racontait l'histoire d'un frère et d'une sœur, Teddy (Judah Lewis) et Kate Pierce (Darby Camp), qui prévoient de filmer le Père Noël (Kurt Russell). Les trois reviendront dans cette suite réalisée par Chris Columbus. Goldie Hawn, la femme de Kurt Russell à la ville, intègre le casting.

Nous y suivrons Kate, devenue une ado cynique, qui va retrouver le Père Noël qui se trouve en danger. Belsnickel, un mystérieux et magique fauteur de troubles, menace en effet de détruire Noël pour toujours. Il va donc falloir se battre pour empêcher ce drame.

Un réalisateur dont la carrière sent le sapin

David E. Talbert, le réalisateur de Jingle Jangle, un Noël enchanté, semble en effet obsédé par la fête de Noël. Il suffit pour s'en persuader de jeter un œil à sa filmographie. Ses deux derniers films ? Almost christmas avec Kimberly Elise, Omar Epps et Danny Glover et Un Noël à El Camino avec Jessica Alba, Vincent D'Onofrio, et Dax Shepard.

Jingle Jangle : un Noël enchanté sera disponible sur Netflix dès le 13 novembre 2020.