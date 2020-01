Jodie Foster prépare un film sur le vol de la Joconde

Vous avez aimé ? Partagez :

Jodie Foster a fait le grand saut depuis des années en s’ajoutant à la liste des nombreux acteurs et actrices qui ont décidé de voir ce qu’ils pouvaient faire derrière la caméra. Pour sa prochaine réalisation, elle s’attaque à la passionnante histoire du vol de la Joconde.

Révélée devant la caméra et détentrice d’un paquet de rôles importants, Jodie Foster n’a pu se contenter de ça. Dans les années 90, elle se décide de changer de casquette et signe deux réalisations. Puis plus rien. Jusqu’à l’étonnant Complexe du castor où elle prend le risque de réhabiliter un Mel Gibson en pleine tourmente. C’est ensuite avec le très efficace thriller Money Monster qu’elle a encore prouvé qu’elle n’avait pas volé sa place. Deadline annonce que son prochain film sera sur un sujet étonnant : le vol de la Joconde. On connaît tous cette peinture mythique signée Léonard de Vinci mais savez-vous qu’elle a été dérobé en 1911 ? Si ce n’est pas le cas, ce film est fait pour vous.

Jodie Foster pour emballer le fameux vol de la Joconde

Déjà exposé au Louvre, le tableau n’est pas aussi célèbre à cette époque. Mais Vincenzo Peruggia aimerait bien mettre la main dessus et le ramener en Italie. Employé par une société liée au Louvre, il pénètre un matin dans le musée en blouse de travail, comme si de rien n’était et trouve le moyen de sortir l’oeuvre de sa protection. Une fois le larcin commis, il se cache et trouve le moyen de quitter les lieux sans que personne ne s’en rende compte dans l’immédiat – preuve de sa popularité pas si folle à l’époque. 28 heures après, quand le vol est constaté, les autorités cherchent à trouver le coupable. Pendant plus de deux ans, impossible de savoir où est la peinture. Lorsqu’elle a été retrouvée, en Italie, la Joconde voit sa valeur immédiatement grimper, pour devenir l’objet de fascination qu’on connaît désormais.

Tout ces événements sont racontés dans le livre The Day They Stole the Mona Lisa de Seymour Reit et c’est de lui que sera tiré le scénario de ce film, encore sans titre. Jodie Foster a donc été choisie pour mettre en images cette drôle d’affaire, qui va mêler les éléments d’un pur scénario de casse avec une toile de fond historique. La réalisatrice a déjà prouvé avec Money Monster qu’elle savait mener un récit tendu. On a donc aucun doute sur sa capacité à rééditer cette performance. En espérant qu’elle se dégote un aussi beau casting.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée.