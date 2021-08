Johnny Depp dénonce son boycott à Hollywood

Johnny Depp traverse une période creuse causée par des scandales, dont sa séparation très commentée avec son ex-femme, Amber Heard. L'acteur estime qu'il est boycotté par l'industrie et s'en prend à Hollywood pour justifier sa situation.

Une grande star en plein naufrage

Dans les années 2000, Johnny Depp était une star de premier ordre dans la jungle hollywoodienne. Très populaire en Jack Sparrow chez Disney, il a également signé des collaborations avec son acolyte Tim Burton, a tourné pour Michael Mann et pour Terry Gilliam. Personne ne pouvait imaginer que, une grosse décennie plus tard, il serait au fond du trou. Certains choix ne l'ont pas aidé sur le plan artistique mais existent aussi des problèmes personnels. En proie à des problèmes financiers, il est aussi accusé par son ex-femme, Amber Heard, d'avoir été violent à son égard. L'affaire passe très mal, avec l'ombre du mouvement #MeToo en fond. L'acteur dément et tente même de prouver que son ancienne compagne était aussi violente. Voilà un bon moment que Johnny Depp fait plus les unes des tabloïds que celles de l'actualité cinématographique.

Jack Sparrow (Johnny Depp) - Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence ©The Walt Disney Company France

Sa chute s'est plus que jamais confirmée avec Disney qui veut rebooter Pirates des Caraïbes sans lui, et avec son éviction du prochain film Les Animaux Fantastiques. On ne sait pas si on le reverra en tête d'affiche d'une grosse production, ni même à quoi ressemblera sa carrière dans les prochaines années. C'est peut-être vers des productions plus confidentielles/moins coûteuses qu'il pourra revenir au sommet. Ce qu'il commence à faire, justement, avec Minamata, le prochain long-métrage dans lequel il figure. Ce biopic sur le photographe William Eugene Smith doit se trouver une date de sortie, aux États-Unis puis aussi en France. Étonnant, puisque le long-métrage est détenu par la MGM, une grosse machine capable de le sortir a priori quand elle le veut.

Johnny Depp livre sa vision des choses

Dans une interview donnée au Sunday Times, l'acteur a avancé qu'il était en ce moment "boycotté" par Hollywood et que sa présence au casting empêchait la sortie du film.

Nous avons regardé ces gens dans les yeux en leur disant que nous n'exploiterons pas leur histoire. Que le film sera respectueux. Je pense que nous avons tenu notre engagement, et d'autres doivent maintenant maintenir le leur. Tout ça pour quoi ? Pour Hollywood qui me boycotte ? Parce qu'un homme, un acteur, s'est retrouvé dans une situation compliquée ces dernières années ?

Il estime que les médias ont joué un grand rôle dans sa perte de popularité en se rangeant du côté d'Amber Heard. Johnny Depp a tenté de se défendre en attaquant The Sun pour diffamation mais le procès a été perdu. Même si on ne se risquera pas à désigner qui est coupable dans leur histoire conjugale, on remarque simplement que l'actrice ne subit pas un traitement aussi dur alors qu'elle est également accusée. La brouille entre les deux n'est pas encore terminée et la carrière de Johnny Depp pourra difficilement redémarrer avant qu'un point final soit mis à cet épineux dossier.