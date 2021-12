Jurassic Park : quel personnage culte Jim Carrey a failli jouer ?

Avant de crever l'écran dans "Ace Ventura, détective pour chiens et chats" en 1995, Jim Carrey a bien failli rejoindre l'aventure "Jurassic Park" et tourner sous la direction de Steven Spielberg. Découvrez pour quel rôle il a auditionné.

Jurassic Park : la vie trouve toujours un chemin

Sorti sur nos écrans en septembre 1993, Jurassic Park fait partie de ces classiques du septième art que l'on aime voir et revoir. En adaptant le roman de Michael Crichton paru en 1990, Steven Spielberg a réalisé le rêve de nombreux spectateurs en faisant revenir à la vie les dinosaures. Pour le meilleur et pour le pire ! Au casting du long-métrage, on retrouvait Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans les rôles du paléontologue Alan Grant, de la paléobotaniste Ellie Satler et du mathématicien Ian Malcolm.

Jurassic Park © Universal Pictures

D'abord subjugués par le miracle de ce parc d'attractions pas comme les autres, ils eurent rapidement comme seul but de sortir vivants de cette île. Un trio de choc, que l'on retrouvera en juin 2022 dans Jurassic World : Le monde d'après.

Jim Carrey a failli rejoindre Isla Nublar

Avant de devenir une star internationale avec son rôle dans Ace Ventura en 1994, Jim Carrey avait impressionné les producteur de Jurassic Park. En effet, il s'était présenté à l'audition pour le rôle de Ian Malcolm (finalement décroché par Jeff Goldblum).

Ian Malcolm (Jeff Goldblum) - Jurassic Park © Universal Pictures

Comme raconté par The Wrap, la directrice de casting Janet Hirshenon se souvient de la prestation de Jim Carrey lors de l'audition en 1992 :

Je me souviens que Jim Carrey est venu, et il était incroyable. Mais nous nous sommes finalement tous mis d'accord sur Jeff Goldblum.

Il faut dire que le rôle du professeur Ian Malcolm est devenu culte, avec sa célèbre réplique "La vie trouve toujours un chemin". Il est d'ailleurs revenu à deux reprises se confronter aux dinos : en 1997 dans Le Monde perdu, et en 2018 dans Jurassic World : Fallen Kingdom.

Nous le retrouverons en juin prochain pour le dernier volet de la saga Jurassique.