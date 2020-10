Jurassic World 3 : une photo de tournage révèle une love story

Sous-titré en France "Le Monde d'après", le prochain "Jurassic World" a la bonne idée de rassembler les nouveaux personnages et les anciennes stars de la franchise, pour un scénario qui s'annonce surprenant. Une nouvelle image du tournage nous révèle une love story inattendue.

Jurassic World : une sortie reportée pour l'excitant Monde d'après

Pour Jurassic World 3, le troisième opus de cette seconde trilogie, Colin Trevorrow revient à la réalisation. Jurassic World : Fallen Kingdom de J. A. Bayona n'aura pas été une totale réussite (en grande partie à cause du scénario) mais le film a débouché sur une situation qui donne envie de voir la suite. Les dinosaures ont pu s'échapper de l'île et sont maintenant dans la nature, sur Terre. Les humains ne sont pas à l'abri de croiser une bestiole en allant acheter une baguette ou en faisant une balade en pleine forêt. Postulat audacieux que de s'affranchir du contexte "fermé" d'une île, comme pour exploiter encore plus ce que Steven Spielberg avait fait dans le dernier acte de Le Monde perdu.

Claire (Bryce Dallas Howard) et Owen (Chris Pratt) seront toujours les personnages principaux de ce scénario décrit comme un "thriller scientifique" par le réalisateur. En plus des retours de Jake Johnson, B.D. Wong, Omar Sy, Danielle Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon, c'est le mythique trio formé par Sam Neill/Jeff Golblum/Laura Dern qui viendra apporter son aide. Dans quelle mesure ? On ne le sait pas mais tout le monde nous promet qu'ils auront tous beaucoup de temps à l'écran. Leur présence ajoute un argument supplémentaire pour donner envie de voir cet épisode qui ne sera probablement pas une conclusion mais le lancement d'une nouvelle ère.

Alan et Ellie reforment un couple

Il faudra probablement attendre avant d'avoir un premier teaser ou une bande-annonce, ce qui nous condamne à nous contenter de photos prises sur le plateau. Une toute nouvelle va forcément faire réagir les fans puisqu'on y voit dessus Laura Dern et Sam Neill en train de s'embrasser, pour les besoins d'une scène.

Les deux acteurs ne sont pas ensemble dans la vraie vie (à moins qu'on nous cache quelque chose !), ce qui veut dire que leurs personnages ont franchi un cap dans la franchise. Dans la trilogie initiale, les deux chercheurs ont été en couple mais on a vu ensuite qu'Ellie avait trouvé l'amour auprès d'un autre homme. Dans Jurassic Park 3, elle avait même deux enfants nés de cette union. Nous avions toutes les raisons du monde de penser qu'il n'y aurait plus jamais rien entre eux. Nous nous étions trompés d'après cette image ! Vont-ils commencer ensemble ou se rapprocher pendant le déroulé du film ? Est-ce une étreinte d'un instant en souvenir du bon vieux temps ou une relation stable ? Dans tous les cas, on espère que leur relation sera bien amenée et pas seulement un élément visant à faire se soulever les fans le temps de quelques secondes.

Quand sortira Jurassic World 3 ?

Perturbé par la crise sanitaire, le tournage est passé par une pause obligatoire, jusqu'à ce que l'équipe soit autorisée à reprendre ses activités. Mais ça n'empêche pas de voir le film se prendre un report de sa date de sortie. Plus question de l'attendre dans nos salles l'année prochaine, Jurassic World 3 a été décalé au 8 juin 2022. Ce qui fait un an de plus à attendre. Si en ce moment on a pris l'habitude de revoir nos agendas, chaque annonce de la sorte provoque un peu de frustration, surtout pour un aussi gros morceau.