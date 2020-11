Jurassic World Evolution sur Switch : le jeu ultime pour les fans de Jurassic Park

Le jeu de gestion Jurassic World Evolution est enfin disponible sur Switch avec toutes les extensions. Parfait pour les fans de Jurassic Park qui peuvent se prendre pour John Hammond et construire de fabuleux parcs remplis de dinosaures.

Passion dinos

Les dinosaures ont beau avoir quitté la surface de la Terre depuis 65 millions d'années (on a pas vu le temps passer), la pop culture ne cesse de les ramener sur le devant de la scène. Évidemment, Steven Spielberg est très responsable de cela, puisqu'il décida, en 1993, d'adapter sur grand écran le roman Jurassic Park de Michael Crichton paru en 1990. Le film devient un classique instantané et des millions de spectateurs à travers le monde rêvent de voir un jour ce parc rempli de dinosaures devenir réalité (enfin presque). Quatre ans plus tard, la suite sort dans les salles, et un troisième volet (que Spielberg ne réalise pas) clôt la trilogie en 2001. Mais la saga Jurassic n'est pas terminé pour autant.

En 2015, Jurassic World, qui se positionne comme la suite directe de la saga initiée par Spielberg sort dans les salles et provoque un véritable raz-de-marée au box-office avec près d'1,7 milliards de dollars de recettes. Un nouvel indicateur de la "dino mania" toujours très présente chez les spectateurs. Évidemment, le film marque le début d'une nouvelle trilogie : Jurassic World : Fallen Kingdom sort en 2018 et Jurassic World : Le Monde d'après est attendu en juin 2022.

À côté de ces succès cinématographiques, Universal exploite sa licence sous différentes formes : produits dérivés, attractions, séries, et bien entendu, jeux vidéo. C'est ainsi que Frontier Developments édite en juin 2018 le jeu de gestion Jurassic World Evolution, disponible sur PS4, Xbox et PC. Bonne nouvelle pour les fans : le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch dans une édition regroupant toutes les extensions, dont celle, inévitable, du retour à Jurassic Park.

Jurassic World Evolution sur Switch : le jeu ultime pour les fans

Copyright : Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.

Disponible depuis le 3 novembre 2020, Jurassic World Evolution : Complete Edition sur Switch est un jeu de gestion de parc. Il nous entraîne les cinq îles iconiques de Las Cinco Muertes où les joueurs vont devoir construire leurs parcs de dinosaures de A à Z en se prenant pour John Hammond. On ne va pas se le cacher : c'est un rêve de fan qui se réalise.

Avant d'imaginer les infrastructures qui accueilleront les futurs dinosaures, le joueur doit partir à la recherche de fossiles, pour extraire de l'ADN afin de cloner les animaux. Pour ce faire, il envoie des équipes aux quatre coins de la planète pour déterrer les précieux sésames. Une fois 50% du génome atteint, le premier dinosaure est prêt à être incubé dans le laboratoire, et le parc peut accueillir ses premiers visiteurs.

Évidemment, les premiers pas sont faciles, et le budget relativement élevé pour construire des infrastructures de rêve, mais plus le jeu avance, plus la difficulté augmente, principalement dû au fait que certaines des îles sont en proie à de terribles tempêtes tropicales qui endommagent les infrastructures et, par conséquent, permettent parfois (souvent) aux dinosaures de sortir de leurs enclos et de... dévorer des visiteurs.

Copyright : Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.

La magie du jeu réside essentiellement dans l'impression d'être maître de son propre parc, et de la grande liberté qu'il offre. Tout (ou presque) est possible : T-Rex, Velociraptors, Brachiosaures, Diplodocus, Stegosaures et bien d'autres peuvent être créés. Mais attention, comme dirait Ian Malcolm, à trop se prendre pour Dieu, on finit par se perdre. Il faut donc avancer avec prudence !

Contrairement aux versions précédentes, Jurassic World Evolution sur Switch contient toutes les extensions du jeu, dont celle, magique, du retour à Jurassic Park. Comme son nom l'indique, les joueurs retournent sur Isla Nublar, là où tout a commencé, pour remettre sur pied le parc de John Hammond après les événements du premier film. Le fan service est évidemment bien présent avec les lieux iconiques du film ainsi que les dinosaures stars et les fameuses Jeep. Un vrai rêve de fan qui devient réalité avec, en prime, les personnages d'Alan Grant, Ellie Satler et Ian Malcolm, qui accompagnent la progression du joueur.

Copyright : Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.

Le seul point négatif du jeu est probablement le fait qu'on ne voit pas le temps passer lorsque nous nous trouvons sur ces îles, mais en ces temps incertains, un peu de dépaysement ne fait pas de mal, surtout que le jeu offre la possibilité de conduire soi-même les Jeep et de se promener, comme bon nous semble, dans les parcs (et même de prendre des photos !).

Un bon moyen de patienter en attendant la sortie de Jurassic World : Le Monde d'après.