Keanu Reeves lance son comic book : découvrez les premières images

Keanu Reeves s'est refait la cerise après un passage à vide de quelques années. Le star de la saga "John Wick" et des "Matrix" a une actualité chargée, à laquelle on doit ajouter la sortie de son comic book "BRZRKR". Découvrez à quoi il ressemble avec des premières images.

Keanu Reeves se lance avec son premier comic book

Impossible de passer à côté de la popularité retrouvée de Keanu Reeves. L'acteur est de nouveau sur le toit d'Hollywood depuis le lancement de la saga John Wick. Toujours cool dans ses interventions et classe à l'écran, il sait se mettre les fans dans la poche sans avoir à jouer un rôle. Son retour en forme se confirmera avec la reprise du rôle de Néo dans Matrix 4. Entre ses projets en cours, il a trouvé le temps de faire plaisir au public en se lançant dans le monde des comics chez la maison d'édition Boom!. Il s'est entouré de Matt Kindt pour co-écrire et de Alessandro Vitti pour les dessins, avec comme résultat un projet au nom très imposant : BRZRKR.

Keanu Reeves dans John Wick Parabellum

L'histoire suivra le Berzerker, un personnage né il y a des dizaines de millions d'années et enfant d'un dieu de la guerre. Influencé par la violence dont fait preuve son père, il se cache pendant longtemps aux USA, se faisant passer pour mort. Jusqu'au jour où les autorités viennent à lui et qu'un marché est passé entre les deux. En échange de missions qu'ils rempilent pour elles, elles doivent l'aider en contrepartie à en apprendre plus sur lui et ses origines. Keanu Reeves s'est investi dans cette histoire qu'il a dans la tête depuis un moment et se sert de son image puisque le personnage principal a ses traits. Derrière le scénario, on attend surtout de ce comic des grosses scènes d'action généreuse dans la veine de ce dans quoi il tourne au cinéma.

Des premières images de BRZRKR

En attendant le lancement de la publication qui interviendra le 7 octobre prochain aux USA, on peut avoir un avant-goût de l'univers de BRZRKR avec la diffusion de plusieurs pages en avant-première. On ressent dedans l'influence de tout ce qu'a fait Keanu Reeves avec ce personnage sombre, badass et prêt à se donner au combat. Malheureusement pour nous, aucune date n'est encore communiquée pour la France.