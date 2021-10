Kristen Stewart n'a fait que "cinq très bons films" selon elle

Kristen Stewart a eu l'occasion de discuter de sa carrière auprès du Sunday Times. Seulement une poignée de films de sa filmographie sont des vraies réussites pour elle.

Kristen Stewart, une actrice de talent

Kristen Stewart fait partie des actrices les plus talentueuses de sa génération. À seulement douze ans elle est révélée en tournant devant la caméra de David Fincher pour Panic Room (2002). En 2007, on la retrouve dans un rôle secondaire d'Into the Wild de Sean Penn. Mais sa popularité explose lorsque débute la saga Twilight en 2008. Le rôle de Bella Swan aurait pu lui coller à la peau. Et pourtant, au fil des ans, elle est parvenue à s'en détacher en participant à des films d'auteur. On pense notamment à Sils Maria (2014) d'Olivier Assayas, qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Sils Maria ©Les Films du Losange

S'en suivent des collaborations avec Drake Doremus, Woody Allen, Kelly Reichardt ou encore Ang Lee pour un rôle secondaire dans l'excellent Un jour dans la vie de Billy Lynn (2017). Une bien belle filmographie donc, enrichie dernièrement avec Spencer de Pablo Larrain dans lequel elle incarne Lady Diana.

Beaucoup de films, peu de réussites

A l'occasion de la promotion de Spencer, la comédienne est revenue auprès du Sunday Times sur sa filmographie. Et son regard sur sa carrière est pour le moins étonnant, bien qu'assez lucide. En effet, la comédienne estime n'avoir fait que "cinq très bons films sur 45 ou 50".

Il y en a peu dont je peux dire : 'Wow ! Cette personne a fait du bon travail !

Kristen Stewart met dans cette catégorie les deux films tournés avec Olivier Assayas : Sils Maria et Personal Shopper. Pour le reste, elle précise qu'il lui faudrait se pencher plus attentivement sur sa filmographie complète. Mais toujours est-il que sa vision n'est pas aberrante. Si ses prestations sont généralement de qualité, certains longs-métrages de sa filmographie restent moins mémorables, voire de qualité modeste. Pour autant, la comédienne assume ses choix. Du moins pour la plupart.

Personal Shopper ©Les Films du Losange

Cela ne signifie pas pour autant que je regrette mes expériences au cinéma. J'ai seulement regretté d'avoir dit oui à quelques films, pas à cause du résultat, mais parce qu'ils n'étaient pas fun à tourner. La pire des choses, c'est quand vous êtes au beau milieu d'un tournage, et que vous savez que non seulement ça risque d'être un mauvais film, mais que vous devrez vous accrocher jusqu'au bout.

Si on pense immédiatement à la saga Twilight, Kristen Stewart se refuse dans cette interview de nommer les "mauvais films" qu'elle estime avoir faits. Tout à son honneur. On aimerait par contre savoir désormais lesquels, outre ces deux films d'Olivier Assayas, elle considère comme des réussites de sa carrière. De notre côté, on compléterait probablement son top 5 avec Un jour dans la vie de Billy Lynn, Panic Room et peut-être Equals. Du moins en attendant la sortie de Spencer. Le film est prévu pour le 5 novembre aux Etats-Unis. En France, on ne pourra malheureusement pas le découvrir dans les salles, mais sur Amazon Prime Video à une date encore inconnue.