Krypto et les Super-Animaux : Keanu Reeves est Batman dans le nouveau teaser

"Krypto et les Super-Animaux" se dévoile à travers un tout nouveau teaser centré sur Batman et son fidèle compagnon : Ace le Bat-Chien. L'occasion de découvrir une nouvelle représentation du Chevalier Noir, doublé par le comédien Keanu Reeves.

Krypto : le chien de Superman a droit à son propre film

Réalisé par Jared Stern, le film d'animation Krypto et les Super-Animaux est attendu le 18 mai 2022 dans les salles obscures. Produit par Warner Bros., le long-métrage sera l'occasion de développer, via l'animation, un pan méconnu de l'univers DC : les Super-Animaux. Un moyen pour les fans d'aller à la rencontre de Krypto (le chien de Superman), de Streaky (le chat de Supergirl) ou encore d'Ace (le chien de Batman).

Krypto et les Super-Animaux ©Warner Bros Pictures

Fort du succès de ses personnages emblématiques, DC Comics a dérivé ses plus grands héros en version animale. Ces derniers ont même leur propre équipe : la Legion of Super-Pets. Krypto est le plus connu de cette bande. Créé en 1955 par Otto Binder et Curt Swan, le super-chien venu de Krypton a même eu droit à sa propre série animée en 2006. Face au succès du chien de Superman, Bill Finger et Sheldon Moldoff décident, en 1955 toujours, de donner à Batman son propre animal de compagnie : Ace le Bat-Chien.

Un nouveau teaser centré sur Batman et son chien

Après une bande-annonce globale, la Warner vient de partager un tout nouveau teaser centré sur Batman et le chien Ace. L'occasion pour les fans de voir une toute nouvelle représentation du Dark Knight, doublé par un comédien inédit dans le rôle : Keanu Reeves. La star de John Wick succède donc à Robert Pattinson en prêtant sa voix à ce nouveau Batman. Il rejoint ainsi une distribution vocale extrêmement impressionnante notamment composée de Marc Maron en Lex Luthor, de Dwayne Johnson en Krypto, de Kevin Hart en Ace ou encore de John Krasinski en Superman.

Un teaser qui permet de mettre en avant le ton du film, qui opte pour l'autodérision et le second degré. Krypto et les Super-Animaux semble vouloir jouer sur les clichés des héros DC pour les transposer sur leurs animaux. À l'instar de son maître, Ace a par exemple lui aussi vécu des traumatismes qui l'ont poussé à devenir le Bat-Chien. Krypto et les Super-Animaux sera donc vraisemblablement une comédie pleine de références, qui n'hésite pas à reprendre le thème culte de Batman composé par Danny Elfman. Rendez-vous le 18 mai prochain au cinéma !