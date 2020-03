Certains des cinémas chinois, qui rouvrent leurs portes petit à petit, vont adopter une stratégie bien précise pour redevenir attractifs pour les habitants du pays. Ils proposeront des films ayant cartonné lors de leur sortie, avec en tête de liste les deux plus grands succès de tous les temps, "Avengers : Endgame" et "Avatar".

La crise du coronavirus commence à s’estomper en Chine. Après avoir observé des mesures de confinement strictes durant plusieurs semaines, les habitants du pays commencent petit à petit à quitter leur maison et reprendre leur travail. Ces changements s’accompagnent de la réouverture des cinémas dans l’Empire du Milieu. Et afin de se relancer, ces derniers vont re-proposer l’intégralité des Avengers ainsi qu’Avatar, qui avaient cartonné au box-office.

Pour l’instant, selon The Hollywood Reporter, entre 600 et 700 cinémas ont rouverts. Des films déjà sortis - dont certaines productions chinoises ou étrangères comme Green Book ou Mes vies de chien - peuvent ainsi être vus en ce moment par le public.

Et alors que les spectateurs commencent à réinvestir les salles obscures, ils pourront bientôt redécouvrir (ou découvrir) certains des plus grands succès cinématographiques de tous les temps. Les mastodontes que sont les quatre films Avengers et Avatar seront donc bientôt de nouveau projetés, mais aussi d’autres long-métrages cultes comme Inception et Interstellar.

Avengers et Avatar pour rendre de nouveau les cinémas chinois attractifs ?

Le but de la manœuvre est clair : inciter les spectateurs à revenir en masse en proposant des films qui ont cartonné lors de leur sortie. Un autre avantage que comprend cette stratégie pour les cinémas chinois est que ceux-ci peuvent garder l’intégralité des recettes de ces nouvelles projections, comme les long-métrage ont déjà été proposés.

Et alors que les nouvelles dates de sortie des Avengers et d'Avatar sont pour le moment encore inconnues, il y aura aussi un enjeu de prestige pour deux de ces films. Sorti l’année dernière, le dernier film sur le groupe de super-héros phare du MCU, Avengers : Endgame, avait en effet battu le record d’Avatar au box-office mondial, engrangeant 2,79 milliards de dollars à travers le globe.

Or, les scores des nouvelles sorties de ces films seront comptabilisés dans leur revenu total. La question se pose donc de savoir si le film de James Cameron pourra reprendre la couronne de celui des frèresRusso. Il accuse pour le moment un retard de 8 millions de dollars.

Quoi qu’il en soit, le principal intérêt de ressortir de tels géants du cinéma est d’attirer de nouveau le public chinois en salles pour les relancer. Les yeux des cinémas du monde entier devraient être braqués sur le pays, puisqu’en fonction des résultats au box-office durant les prochaines semaines, la stratégie adoptée pourrait présenter un modèle à suivre.