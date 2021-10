La Pièce rapportée : bande-annonce déjantée pour la comédie avec Anaïs Demoustier et Josiane Balasko

Dans "La Pièce rapportée" avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine et Josiane Balasko, deux mondes vont s'opposer. Une comédie qui s'annonce très drôle et se dévoile avec une bande-annonce.

Antonin Peretjatko de retour avec La Pièce rapportée

Dans le genre comédie originale, Antonin Peretjatko sait y faire. Que ce soit avec La Fille du 14 juillet (2013) ou La Loi de la jungle (2016), le réalisateur joue parfaitement avec l'absurdité. Dans son précédent long-métrage, il envoyait notamment Vincent Macaigne en Guyane, accompagné de Vimala Pons, pour s'assurer la mise aux normes européennes du chantier de la première piste de ski indoor d’Amazonie. Le cinéaste revient cette année avec La Pièce rapportée, porté cette fois par Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, et Philippe Katerine. Sergi López et William Lebghil sont également au casting.

Ava (Anaïs Demoustier) - La Pièce rapportée ©Diaphana

Dans ce film, on verra Philippe Katerine jouer Paul Château-Têtard, un bourgeois de 45 ans qui va prendre le métro pour la première fois. C'est là qu'il va rencontrer Ava, la guichetière jouée par Anaïs Demoustier, dont il tombe immédiatement amoureux. Comble de l'absurdité, le couple se forme et décide aussitôt de se marier. Un mariage qui ne sera pas du goût de la mère de Paul, interprétée par Josiane Balasko. Ou la confrontation entre "quelqu'un en Rolls et quelqu'un du métro"...

Une bande-annonce folle

Diaphana, le distributeur de La Pièce rapportée, vient de dévoiler la bande-annonce du film (en une d'article). On retrouve l'esprit décalé d'Antonin Peretjatko avec des situations, on l'a déjà dit, absurdes, mais présentées par la mise en scène et les personnages de manière totalement naturelle. Il n'y a qu'à voir la demande en mariage faite par Paul à Ava. Un simple "Je voudrais me marier avec vous", auquel la jeune femme répond "Bonne idée !". Il y a quelque chose d'enfantin et naïf chez le cinéaste qui fait toute sa personnalité.

La Pièce rapportée ©Diaphana

Et au milieu de cette délicate idylle entre les toujours très justes Philippe Katerine et Anaïs Demoustier, on verra Josiane Balasko s'en donner à cœur joie dans le rôle d'une vielle mère aigrie et autoritaire. Ses confrontations avec Anaïs Demoustier s'annoncent hilarantes. On a hâte de voir le résultat à la sortie du film, dans les salles le 1er décembre.