La suite de cette comédie à succès avec Omar Sy arrive sur Netflix

Après leur collaboration et grand succès de 2012, les deux acteurs Omar Sy et Laurent Lafitte reforment leur duo et ressortent les flingues pour la suite de la comédie policière "De l'autre côté du périph". Intitulé "Loin du périph", ce nouveau film réalisé par Louis Leterrier, prochainement sur Netflix, se dévoile dans une première bande-annonce aussi drôle que musclée.

Le duo Laurent Lafitte - Omar Sy est de retour !

En 2012, De l'autre côté du périph réunissait Laurent Lafitte et Omar Sy dans un buddy movie à la sauce française, mêlant intrigue policière et humour. Un film réalisé par David Charhon qui rencontrait un fort succès en salles, avec plus de 2,2 millions d'entrées. Son concept ? Le duo atypique formé par François Monge et Ousmane Diakité, un flic parisien droit dans ses bottes et aux méthodes polies, et un flic aux méthodes plus complexes issu de la banlieue.

De l'autre côté du périph ©Mars Distribution

Une rencontre forcément explosive, qui permet aux spectateurs de suivre une enquête qui se déroule aussi bien dans les beaux quartiers de la capitale que dans les quartiers chauds de Bobigny. Dix ans après, la suite du film arrive, intitulée Loin du périph et réalisée par Louis Leterrier. Celle-ci se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce drôle et musclée (en tête d'article).

Des néo-nazis, du MMA et de la grosse action

Avant d'avoir une bande-annonce qui donnera sûrement plus de détails sur l'intrigue de Loin du périph, ces premières images annoncent en tout cas qu'on retrouvera le ton enjoué qui avait fait le succès de la comédie policière de 2012. Avec Louis Leterrier à la manoeuvre, qui a récemment bossé avec Omar Sy pour Lupin, il y a aussi un bon niveau d'action affiché.

Loin du périph ©Netflix

Les images montrent des coups de feu, une course-poursuite automobile qui s'annonce endiablée, et toujours la relation entre les deux acteurs principaux entre le défi et l'amitié qui promet des séquences hilarantes. Côté casting, ils seront notamment accompagnés d'Izïa Higelin et Dimitri Storoge, et leur nouvelle enquête les conduira jusque dans les Alpes.

Depuis 2012, Omar Sy et Laurent Lafitte ont tous deux pris de la bouteille, le premier devenant un premier rôle prolifique du cinéma français et le second tout simplement une grande star internationale. C'est donc avec un plaisir non-dissimulé qu'on découvrira leur nouvelle collaboration dans Loin du périph, le 6 mai sur Netflix !