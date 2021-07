Ladj Ly et Romain Gavras s'associent pour un film Netflix

Tous les deux membres du collectif Kourtrajmé, Romain Gavras et Ladj Ly s'associent pour un film Netflix dont on connaît déjà une partie du casting. Une bonne pioche de la part du géant du streaming qui enrôle une nouvelle fois des réalisateurs talentueux.

Romain Gravas et Ladj Ly : une équipe explosive

C’est le genre d’association qui a de quoi exciter les cinéphiles. Deux cinéastes français extrêmement talentueux vont faire équipe pour un film Netflix. D’un côté il y a Romain Gavras. Fils du grand réalisateur Costa Gavras, il débute sa carrière dans les années 2000. Après une apparition en tant qu’acteur dans Sheitan, il se lance sur les traces de son père en devenant réalisateur à son tour. Après de nombreux clips et publicités, il met en scène en 2008 A Cross the Universe, puis en 2010 Notre jour viendra, avant de percer auprès du grand public en 2017 avec l’excellent Le Monde est à toi ! Notamment porté par Vincent Cassel et Isabelle Adjani, le film reçoit deux nominations aux César.

Les Misérables ©Le Pacte

De l’autre côté, il y a Ladj Ly. Alors qu’il joue lui aussi dans Sheitan, ce dernier se lance à son tour dans la réalisation en 2007 avec le documentaire 365 jours à Clichy Montfermeil. Puis après son court-métrage Les Misérables sorti en 2019, il explose auprès du grand public grâce à l’adaptation en long-métrage de ce dernier. Les Misérables (le long-métrage) rencontre un succès impressionnant et remporte 4 César (sur ses 12 nominations) : Meilleur film, Meilleur espoir masculin pour Alexis Manenti, Meilleur montage et César du public. En plus d’une carrière relativement similaire, les deux hommes font tous les deux partie du collectif Kourtrajmé créé par Romain Gavras et Kim Chapiron en 1994. Ladj Ly intègre l’association très peu de temps après.

De retour pour Netflix

Ainsi, les deux artistes vont une nouvelle fois travailler ensemble, cette fois pour Netflix. Pour le moment, le géant du streaming garde toute information verrouillée. On ne sait encore rien de l’intrigue, de la date de sortie et même du titre de l’œuvre. Le scénario sera écrit par le duo, aidé par le scénariste Elias Belkeddar (Mes jours de gloire). La seule chose que l’on sait vraiment pour le moment, c’est une partie de la distribution. En effet, ce film mystère présentera un casting notamment composé de Dali Benssalah (Mourir peut attendre), Anthony Bajon (Teddy), Alexis Manenti (Les Misérables), Ouassini Embarek (The Eddy) et le nouveau venu Sami Slimane. Logiquement, le film devrait voir le jour courant 2022.