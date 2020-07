Le Gardien des mondes : c'est quoi ce film de SF ?

Après "Night Watch" en 2004 et "Day Watch" en 2005, tous les deux réalisés par Timour Bekmambetov, un autre roman de Sergueï Loukianenko a donné lieu à une grosse production russe : "Le Gardien des mondes". Un film de science-fiction qui tente, avec ses moyens, d'en mettre plein les yeux.

L'histoire de Le Gardien des mondes

Le Gardien des mondes est un film de science-fiction russe réalisé par Sergei Mokritsky. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Sergueï Loukianenko, l'auteur de Night Watch. L'histoire suit Kirill (Nikita Volkov), un game designer, qui découvre du jour au lendemain que son existence a été effacée. Plus personne ne le reconnaît et une femme, Renata, occupe même son appartement. En réalité, Renata est une « fonctionnelle » qui travaille pour une organisation qui a désigné Kirill comme le gardien des mondes. Il est celui qui doit désormais ouvrir les portes donnant accès à des mondes parallèles, dont le légendaire Arkan où se trouverait la clé du mystère. Mais après que sa fiancée est menacée par des tortionnaires d'Arkan, Kirill décide de se révolter pour la sauver et obtenir sa liberté en retrouvant son identité première.

Une nouvelle surprise SF venue de Russie ?

Il n'y a pas qu'à Hollywood qu'on se permet de produire des films de science-fiction à grand spectacle. En Russie, notamment, le genre n'est pas à exclure. Déjà en 2004 on découvrait Night Watch réalisé par Timour Bekmambetov. Ce dernier, révélé avec Night Watch donc, réalisa par la suite Wanted : Choisis ton destin (2008) avec Angelina Jolie et James McAvoy. Le Gardien des mondes se veut pour sa part moins sombre, avec une imagerie qui peut rappeler des films comme Divergente. Ici, le monde futur est totalement assumé avec des effets spéciaux en pagaille. Kirill devant affronter une multitude d'ennemis, des humains mais également des machines, comme des poupées russes géantes capables de se transformer en machines mortelles. On sent dès la bande-annonce une volonté de proposer quelque chose de créatif dans les scènes d'action. Ça passe ou ça casse, mais l'originalité est au moins là.

Le Gardien des Mondes

Enfin, notons que le film questionne le monde et le rapport entre les hommes. Dans le film, Kirill va comprendre que son monde sert d'expérimentation pour éviter que les maladies et les guerres ne se produisent ailleurs. Il se rend alors compte que son univers n'est qu'un "vulgaire brouillon" pour ceux d'Arkan. Une portée philosophique qui suffit pour rendre Le Gardien des mondes convaincant ? Pas sûr. Les retours en Russie n'ont pas été très positifs, beaucoup critiquant les effets spéciaux, le jeu des comédiens ou encore le scénario trop complexe. Au final, il a totalisé un peu moins de 4 millions de dollars au box-office en 2018, comprenant la Russie et quelques pays de l'Est. En France, le film est sorti directement en DVD et Blu-ray.

Découvrez ici la bande-annonce de Le Gardien des mondes.