Le Jeu de la Reine : Alicia Vikander et Jude Law mettent le feu à Cannes 2023

Nous avons découvert le film "Le Jeu de la Reine" (Firebrand) de Karim Aïnouz au Festival de Cannes 2023 avec Jude Law et Alicia Vikander. Il est présenté en Compétition officielle.

Le Jeu de la Reine (Firebrand) : portrait d'une Reine en feu

Quatre ans après avoir remporté le prix Un Certain Regard pour son film La Vie invisible d'Eurídice Gusmão, le cinéaste Karim Aïnouz est de retour au Festival de Cannes, cette fois-ci en compétition, avec son nouveau long-métrage Le Jeu de la Reine (Firebrand) porté par Alicia Vikander et Jude Law.

Adapté du roman Queen's Gambit d'Elizabeth Fremantle paru en 2013, le film se déroule au 16e siècle, dans l'Angleterre ensanglantée des Tudors. Catherine Parr, sixième et dernière épouse du roi Henri VIII, est nommée Reine Régente pendant les campagnes militaires du Roi.

Avec ce rôle provisoire, elle tente d'influencer la cour vers un avenir basé sur ses croyances protestantes. À son retour, le Roi, de plus en plus paranoïaque et malade, accuse une amie d'enfance de sa femme de trahison et l'envoie au bûcher. Horrifiée et secrètement endeuillée, Catherine se bat pour sa propre survie où le moindre faux pas pourrait la faire exécuter alors qu'elle ne rêve que d'un royaume sans tyrannie.

Le Jeu de la Reine (Firebrand) avec Alicia Vikander © Brouhaha Productions

La vie et la règne du Roi Henri VIII ont déjà été portés à l'écran à de multiples reprises, la variation la plus connue étant la série Les Tudors, diffusée de 2007 à 2010. Pour les connaisseurs, Le Jeu de la Reine reprend les événements apparus dans les deux derniers épisodes de la série et raconte donc les derniers instants d'Henri VIII.

Échec et mat

Figure de l'ombre, Catherine Parr a pourtant eu une grande influence dans l'histoire de l'Angleterre. Durant les trois mois d'absence d'Henri VIII, parti en France pour des opérations militaires, elle a ainsi régné sur le pays et a pris en charge les devoirs royaux avec une grande force de caractère et de courage.

C'est précisément cela que Karim Aïnouz a tenu à mettre en avant dans le film Le Jeu de la Reine qui s'avère être un hommage bouleversant à cette grande figure historique, qui en dépit de menaces pour sa propre vie, n'a jamais cessé de croire en ses convictions, et a su, telle une redoutable joueuse d'échecs, déplacer ses pions pour arriver à ses fins.

Un survival dans les arcanes de l'Histoire

S'il n'apparaît que tardivement à l'écran, l'ombre sinistre d'Henri VIII s'impose d'emblée, insidieuse, dès les premières images du film, notamment à travers ses nombreux orphelins de mères, toutes exécutées sur ordre du Roi, véritable Barbe-Bleue de l'Histoire royale anglaise.

Obsédé par sa succession, Henri VIII ne mesure la valeur de son épouse qu'à l'aune de sa capacité à lui donner un héritier. Ainsi, tandis que l'esprit de Catherine s'élève, il la ramène sans cesse à sa condition de femme par le biais de son corps. C'est pourquoi une énième fausse couche semblerait la condamner définitivement.

Alors quand cet événement arrive, le long-métrage bascule dans une autre dimension, celui du survival historique qui lorgne parfois vers l'horreur. En effet, en plus de la présence magistrale de Jude Law, qui incarne avec brio la figure de l'ogre se décomposant de l'intérieur, Karim Aïnouz en fait une créature cauchemardesque, un croquemitaine insatiable, apparemment invincible. À chaque seconde de vie en plus du roi, c'est celle de Catherine qui rétrécit, jusqu'à un face-à-face ultime, qui aurait pu être suffocant si nous ne connaissions pas d'avance l'issue.

Dans ce long-métrage où l'on vibre avec rage aux côtés de cette grande héroïne, il est difficile de ne pas y voir un miroir de notre société actuelle, où la place des femmes et leur liberté est sans cesse remise en question. Derrière la superbe photographie du film signée Hélève Louvard où chaque plan semble être sorti d'un tableau du 16e siècle, le sujet du film est, quant à lui, définitivement d'actualité.

Le Jeu de la Reine sortira prochainement au cinéma en France, distribué par ARP.