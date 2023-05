Le Livre des solutions : Pierre Niney formidable dans le nouveau Michel Gondry

Michel Gondry est enfin de retour au cinéma avec "Le Livre des solutions". Présenté à la Quinzaine des Cinéastes au 76e Festival de Cannes, le film est un récit intime aussi drôle que touchant, avec lequel Pierre Niney trouve l'un de ses meilleurs rôles.

Le Livre des solutions : un réalisateur à la dérive

Huit ans après Microbe et Gasoil, Michel Gondry est enfin de retour au cinéma avec Le Livre des solutions. Si le réalisateur n'a pas chômé, signant la série Kidding, plusieurs courts-métrages ou encore des clips pour The White Stripes et The Chemical Brothers, son inventivité, sa personnalité et son énergie manquaient dans les salles obscures. Et elles font plaisir à voir dès les premières minutes de son nouveau film, qui débute par une réunion.

Un meeting entre Marc (Pierre Niney) et ses producteurs qui prend une tournure désastreuse lorsqu'il apprend que le contrôle de son long-métrage lui échappe, après avoir livré un premier montage de plus de quatre heures. Refusant de laisser tomber, il s'enfuit avec les rushs et part se réfugier chez sa tante Denise (Françoise Lebrun), avec sa monteuse Charlotte (Blanche Gardin) et son assistante Silvia (Frankie Wallach). Leur objectif : terminer leur projet.

Le Livre des solutions ©The Jokers

Pour cela, Marc va notamment devoir surmonter sa paranoïa et sa phobie de se confronter aux images qu'il a tournées. Il s'en remet donc au Livre des solutions, un ouvrage qu'il a conçu durant son enfance, censé pouvoir résoudre la plupart des problèmes majeurs de l'humanité.

Un projet intime pour Michel Gondry

Au sein de la filmographie de Michel Gondry, Le Livre des solutions se range davantage du côté de Microbe et Gasoil et L'Épine dans le coeur que de celui de Soyez sympas, rembobinez et L'Écume des jours, à la fois dans son économie d'effets mais aussi dans tout ce qu'il représente de personnel pour le cinéaste. Le réalisateur devient ici Marc, tandis que sa tante Suzette - au centre du documentaire L'Épine dans le coeur - devient Denise. Formidablement incarnée par Françoise Lebrun, cette dernière est le principal rempart d'un artiste qui ne cesse de s'éparpiller, qui pique des crises et qui a constamment le sentiment qu'on le manipule.

Ayant découvert qu'il souffrait d'un état maniaco-dépressif pendant un tournage, Michel Gondry raconte cette expérience dans Le Livre des solutions, où le principal remède à ses problèmes est souvent la fuite. Ce qui provoque dans un premier temps un enchaînement de situations comiques où le spectateur se délecte du comportement lunaire du protagoniste, sous les regards hallucinés de Denise, Charlotte et Silvia, qui tiennent bon. Mais, sans nommer la maladie, le long-métrage bascule ensuite dans un dernier acte plus grave, où le sentiment de solitude et la tristesse du personnage prennent le dessus. En ce sens, Le Livre des solutions surprend davantage par sa tournure dramatique que par ses effets de mise en scène, assez minimes.

Le Livre des solutions ©The Jokers

Cette simplicité dans la réalisation est finalement bénéfique et favorise l'émotion, là où l'ambition visuelle de L'Écume des jours finissait par engloutir les sentiments de la bouleversante histoire de Boris Vian. Michel Gondry semble ici nettement plus à l'aise et en devient étonnamment plus mesuré dans sa réalisation, mais moins pudique dans sa manière de s'ouvrir au spectateur. Contrairement à son personnage, il ne se réfugie plus derrière sa créativité folle et se livre entièrement.

Le tourbillon Pierre Niney

Pour donner vie à son reflet, le cinéaste peut compter sur Pierre Niney, formidable de bout en bout. Le personnage de Marc permet au comédien doté à l'incroyable débit de varier entre les tempos, mais surtout d'aller à fond dans les registres comiques et dramatiques, ce qu'il n'a jusqu'à présent jamais vraiment pu faire, devant souvent se contenter de l'un ou de l'autre.

Le Livre des solutions ©The Jokers

L'acteur fait preuve d'une telle vivacité qu'il donne parfois l'impression d'éclipser tout le reste. Une capacité à tout dévorer qui pointerait les faiblesses du long-métrage ? En aucun cas, puisque sa performance hystérique sert à merveille le propos du film. Et l'interprète de Marc sait parfois se faire oublier, comme dans le dernier plan génial qui confirme à nouveau que Michel Gondry a trouvé l'équilibre parfait avec ce Livre des solutions, véritable aboutissement artistique.

Le Livre des solutions est à découvrir prochainement au cinéma. Le film a été présenté à la Quinzaine des Cinéastes au 76e Festival de Cannes.