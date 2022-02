Le Loup de Wall Street : quand Margot Robbie giflait Leonardo DiCaprio pendant son audition

S’il incarnait des protagonistes pour le moins torturés dans Aviator, Les Infiltrés et Shutter Island, Leonardo DiCaprio peut enfin relâcher la pression avec Le Loup de Wall Street. Dans cette cinquième collaboration avec Martin Scorsese, sortie en 2013, le comédien prête ses traits à Jordan Belfort. Inspiré de l’ouvrage éponyme de l’ancien trader, le film écrit par Terence Winter (Les Soprano, Boardwalk Empire) débute dans les années 80, lorsque l’escroc commence à travailler en tant que courtier en bourse.

Découvrant les rouages du système, notamment grâce à son mentor Mark Hanna (Matthew McConaughey), Belfort subit de plein fouet le krach du 19 octobre 1987. Après le "Lundi Noir", il crée avec son voisin Donnie Azoff (Jonah Hill) sa propre société de courtage. Ils font fortune en arnaquant leurs clients, ce qui attire l’attention de l’agent du FBI Patrick Denham (Kyle Chandler). Son enquête ne les empêche évidemment pas de continuer à s’en mettre plein les fouilles, avec une consommation quotidienne de drogues qui atteint des sommets.

Jon Bernthal, Rob Reiner, Jon Favreau, Cristin Milioti et Jean Dujardin complètent la distribution du Loup de Wall Street. Plus gros succès commercial de Martin Scorsese au cinéma, qui récolte plus de 392 millions de dollars de recettes mondiales, le long-métrage révèle également une certaine Margot Robbie au public.

La future interprète d’Harley Quinn incarne ici Naomi Lapaglia, la deuxième épouse de Jordan Belfort, inspirée de Nadine Caridi. Un personnage qui a droit à plusieurs scènes d’anthologie, à l’image d’une dispute matinale ou d’un échange axé sur une potentielle privation de sexe.

Au cours de son audition face à Martin Scorsese et à la directrice de casting Ellen Lewis, Margot Robbie doit d’ailleurs jouer un dialogue houleux avec Leonardo DiCaprio. Après un premier essai où elle s’aperçoit que son partenaire improvise, la comédienne décide de faire de même, allant jusqu’à le gifler. Lors d’un entretien pour le Harper’s Bazaar réalisé en 2016, l’actrice raconte :

Dans ma tête, je me disais : 'Il te reste trente secondes dans cette pièce et si tu ne fais pas quelque chose d’impressionnant, rien n’en sortira jamais. C’est une chance unique dans une vie, saisis-la'. Alors je commence à lui crier dessus et il me crie dessus. Et il fait vraiment peur. Je peux à peine suivre. Et il termine en disant : 'Tu devrais être heureux d’avoir un mari comme moi. Maintenant, viens ici et embrasse-moi'.

Alors je m’approche très près de son visage et je me dis : 'Peut-être que je devrais l’embrasser. Quand aurais-je l’occasion d’embrasser Leo DiCaprio, jamais ?' Mais une autre partie de mon cerveau s’enclenche (…) et je le frappe au visage. Et je crie : 'Va te faire foutre !' Et ce n’est pas du tout dans le script. Le silence a envahi la pièce et je me suis figée.