Le Tigre blanc : c'est quoi ce nouveau film Netflix ?

On se penche sur "Le Tigre blanc", le nouveau film de Ramin Bahrani. Une nouveauté Netflix et une adaptation du livre de l'auteur indien Aravind Adiga pour raconter une ascension sociale à la fois drôle et cruelle.

Le Tigre blanc : chronique d'une ascension unique

Après Pieces of a Woman et Zone Hostile, Netflix poursuit son début d'année avec Le Tigre blanc. Réalisé par Ramin Bahrani, aux commandes du très remarqué 99 Homes en 2014, Le Tigre blanc développe de front une chronique sociale de la société indienne et le récit initiatique d'un jeune homme destiné à la pauvreté mais devenu un entrepreneur prospère.

Adapté du best-seller de l'auteur indien Aravind Adiga, Le Tigre blanc se développe à la première personne, narré par la voix du personnage principal Balram Halwai, que la caméra ne quitte que rarement. Celui-ci est interprété par Adarsh Gourav, acteur indien de 26 ans jusque là inconnu hors des frontières de l'Inde. Mais sa notoriété devrait exploser avec une grande performance pour incarner ce garçon d'un village pauvre qui, embauché comme chauffeur par son "maître", va changer le cours de son destin.

Balram (Adarsh Gourav) - Le Tigre blanc ©Netflix

Une révélation et des stars pour un thriller social

Pour incarner le maître de Balram, Ashok, la star indienne Rakjummar Rao joue un riche businessman et propriétaire terrien. Il est partagé entre sa vie à Delhi et celle à New York, où il a rencontré sa femme Pinky. Un personnage secondaire mais important qu'incarne la star planétaire Priyanka Chopra. Du village des "serviteurs" à la prospérité qui fera de lui un "maître", Balram va connaître avec et contre eux une histoire cruelle et violente faite d'humiliations, de perte de l'innocence et de vengeance.

Le Tigre blanc © Netlfix

Ce casting à la fois inédit et brillant fait donc vivre une histoire où l'on découvre le parcours d'un jeune homme intelligent et opportuniste. Il va parvenir à s'affranchir de l'esclavage du système de castes, et le cynisme prendra le pas sur la bienveillance. Mais toujours avec un humour noir et un ton sarcastique qui rappellent les grands anti-héros de Martin Scorsese, une inspiration assumée de Ramin Bahrani. C'est un des éléments de la personnalité multiculturelle du film. À côté de l'utilisation de tubes internationaux des années 200, le couple Rao - Chopra qui incarne le couple "globalisé" et le rythme du thriller dramatique, du soin est apporté à représenter des pratiques et des paysages d'une Inde méconnue et complexe.

Découvrez Le Tigre blanc à partir du 22 janvier 2021 sur Netflix.