Les Animaux fantastiques 3 : Eddie Redmayne annonce une scène glaciale

Actuellement, le comédien Eddie Redmayne participe au tournage de « Les Animaux fantastiques 3 ». Si on ne sait pas encore grand-chose du long-métrage, l’acteur a bien voulu raconter une séquence… Glaciale.

Les Animaux fantastiques 3 : le tournage est en cours

Après une série de retards à cause de la pandémie actuelle de Covid-19, et le couac avec l’affaire Johnny Depp, le tournage de Les Animaux fantastiques 3 semble être reparti sur de bonnes bases. Toujours réalisé par David Yates, le film verra le retour du casting original avec Eddie Redmayne dans la peau de Dragonneau, de Jude Law en Dumbledore, d’Ezra Miller dans le rôle de Credence Barebone ou encore de Dan Fogler dans la peau du sympathique Jacob.

Seul changement à noter pour le moment : Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. La star de Pirates des Caraïbes a en effet été remerciée à cause de ses déboires avec la justice dans son procès contre son ex-épouse Amber Heard. Pour le moment, ce troisième opus est attendu pour le 13 juillet 2022, si tout va bien...

Une séquence glaciale pour Eddie Redmayne

Pour l'instant, l’intrigue de Les Animaux fantastiques 3 reste très secrète. Le tournage a lieu actuellement au Royaume-Uni, tandis qu’Eddie Redmayne a dévoilé quelques éléments du film lors d’une interview avec Variety. Enfin, des éléments, soyons précis, il s’agit en réalité d’une scène qui lui a demandé quelques efforts :

Je ne peux rien vous dire. Seulement que ce n'est pas toujours facile de tourner de nuit à Watford, à Leavesden. Nous étions censés tourner cet été. Mais, évidemment, à cause du confinement et l'arrêt du tournage, ont a repris le tournage seulement début décembre. Et soudain, vous vous retrouvez à nager dehors, en plein hiver britannique.

Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) - Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald ©Warner Bros Studios

À cause de la Covid-19, le comédien se retrouve à se geler les fesses dans une eau glaciale en plein hiver. Ces scènes devaient être tournées l'été dernier, mais avec les retards consécutifs, David Yates n'a pas eu d'autre choix que de changer ses plans. Eddie Redmayne a eu la mauvaise surprise de patauger dans des eaux gelées, en plein milieu de l'hiver. Difficile le métier d’acteur.

Plus sérieusement, cette petite information laisse entendre que certaines séquences du film seront donc tournées dans l’eau. Ce qui présage de nouveaux décors et des lieux inédits pour ce troisième opus. Malheureusement pour les fans, Eddie Redmayne n’est pas autorisé à en dévoiler davantage. Et le tournage de Les Animaux fantastiques 3 demeure encore très secret. En tout cas, le film sera l’occasion de voir l’arrivée de Mads Mikkelsen dans la franchise Harry Potter. On est d’ailleurs assez curieux de découvrir comment Warner Bros va représenter la transition entre Johnny Depp et Mads Mikkelsen. Réponse en 2022.