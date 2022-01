Les Éternels : Chloé Zhao avait prévu une autre fin plus sombre

Sorti en fin d'année 2021, "Les Éternels" a mis en scène un nouveau groupe de super-héros Marvel. Réalisé par Chloé Zhao, le film aurait pu se terminer différemment. La cinéaste envisageait d'abord une fin plus sombre.

Les Éternels : nouveaux héros de 2021

L'année 2021 a été marquée, entre autres, par la sortie du film Les Éternels. Une production Marvel réalisée par Chloé Zhao qui a permis d'introduire de nouveaux super-héros dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Les Éternels sont des extraterrestres extrêmement puissants et présents sur Terre depuis des millénaires. Leur mission est d'éradiquer les Déviants, des créatures dangereuses qui au fil des siècles ont menacé les humains sur Terre.

Le long-métrage n'a pas été le plus gros succès de l'année, mais a tout de même eu un un score correct au box-office mondial avec plus de 400 millions de dollars engrangés pour un budget de 200 millions. Un résultat similaire à Shang-Chi (plus de 430 millions de dollars dans le monde pour un budget de 150 millions) mais en deçà des plus gros cartons de Marvel, comme Spider-Man : No Way Home qui a dépassé le milliard en quelques jours.

Les Éternels ©Marvel

Les Éternels est une proposition intéressante de la part de Chloé Zhao. La réalisatrice a surtout bien mis en avant l'émotion ressentie pour ses personnages. On vous en parlait plus en détail dans notre critique. Néanmoins, comme toutes les productions, le film aurait pu être un peu différent. Comme c'est souvent le cas, la cinéaste avait envisagé d'autres choses au moment de l'écriture. Et celles-ci ne se sont pas concrétisées au moment du montage. Mais pas de regrets pour autant de la part de Chloé Zhao, bien au contraire.

Une fin différente pour le film Marvel

Lors d'une interview avec Empire, la réalisatrice a expliqué que dans chacun de ses films, la fin ne correspond jamais exactement à ce qu'elle envisage au moment d'écrire le scénario. Que la fin se construit en réalité au moment du montage.

Le montage est un tiers du processus de réalisation d'un film, et lorsque vous le montrez à des gens, c'est à ce moment que vous trouvez la fin. Je ne pense pas avoir fait le moindre film où le début et la fin sont les mêmes que dans le script.

Dans le cas du film Marvel, Chloé Zhao a ainsi révélé que la fin avait d'abord été écrite pour être beaucoup plus sombre et mélancolique. Mais qu'elle s'est ravisée au moment du montage.

Nous avons fait une autre fin qui est vraiment sombre. Je n'ai pas détesté ça car j'ai l'habitude des films mélancoliques. Mais je ne pense pas que cela serait bien passé pour le public. Le film se terminait avec le retour des personnages dans leur vaisseau avec leur esprit effacé et se rendant sur une autre planète, comme la Quatrième Dimension.

On comprend que pour les producteurs de Marvel une fin aussi énigmatique n'aurait pas convenu. L'objectif du MCU est de constamment teaser la suite et ouvrir vers de nouvelles aventures. En envoyant les héros vers l'inconnu le plus total, on sortirait du cahier des charges du studio. Pour autant, on serait curieux de découvrir cette fin alternative de Les Éternels. Espérons que celle-ci sera présente dans les bonus des éditions DVD à venir.

