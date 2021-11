Les Éternels : présentation des terribles Déviants

« Les Éternels », le dernier-né des studios Marvel est actuellement en salle. L’occasion pour nous de nous concentrer sur l’une des fractions du film : les Déviants. Voici tout ce qu’il faut connaître sur ces antagonistes de la race de Thanos !

Les Éternels : le MCU est de retour

Les Éternels marque le 26e chapitre du Marvel Cinematic Universe (MCU). Après Black Widow et Shang-Chi, et en attendant Spider-Man : No Way Home, Chloé Zhao a été chargée par la firme d’introduire une nouvelle équipe au sein du MCU : les Éternels. Emmenés par Sersi et Ikaris, respectivement incarnés par Gemma Chan et Richard Madden, ces êtres ancestraux arpentent la Terre depuis des millénaires. Ils y ont une fonction, donnée par les Célestes : protéger les êtres humains contre les Déviants. Mais au fait, qui sont ces Déviants ?

Les Déviants : les ennemis ancestraux des Éternels

Créés en 1976 par Jack Kirby, les Déviants, au même titre que les humains et les Éternels, constituent une branche de l’humanité. Ils sont, comme les Éternels, le résultat d’une expérimentation des Célestes sur Terre. Cette sous-espèce dérivée de l’humanité possèdent une carte génétique différente des deux autres branches de l’humanité. Considérés comme les vilains petits canards, ils ont généralement une apparence physique repoussante et monstrueuse. Créés par les Célestes pour protéger l’humanité, ils ont rapidement tenté de prendre le contrôle de la Terre, se servant de leurs pouvoirs pour asservir les êtres humains. C’est l’intervention des Éternels qui a libéré les humains du joug des Déviants. Depuis, ces deux fractions sont en guerre perpétuelle. Il existe environ 2000 Déviants à travers la galaxie.

©Marvel

Après avoir été chassés par les Éternels, les Déviants se sont réfugiés dans une enclave du plancher océanique, dans les fonds marins. Leur leader, le Grand Krapo, et son général des armées, Kro, ont tout fait pour rendre leur grandeur aux Déviants. Ces derniers, comme les Éternels, sont semblables à des dieux. Ils sont régulièrement cités dans les légendes humaines. Les Éternels se faisant passer pour des dieux, et les Déviants pour des démons.

Les Déviants et les Éternels sont intervenus régulièrement lors des grandes étapes de l’humanité. Par exemple, ils pourraient être à l’origine de la création des Atlantes, qui seraient issus d’une expérience. Parmi les quelques Déviants célèbres, on peut citer Gelt, Kro, Morjak, Frère Tode, Ahqlau, Broop, Ignatz, Karygmax ou encore la reine Vira.

Le cas Thanos

Même si les lecteurs de comics le savent bien, le grand public n’est peut-être pas au courant que Thanos est un Éternel. Eh oui ! Le Titan Fou fait parti de la famille de Sersi, Ikaris, Gilgamesh, etc… En effet, les Titans sont une branche des Éternels, et ont également été créés par les Célestes. Thanos est par ailleurs le cousin de Thena, l’héroïne incarnée par Angelina Jolie dans le film de Chloé Zhao.

Thanos - Avengers : Infinity War ©Marvel

Il est le fils du mentor Alars et de Sui-san. Contrairement à son frère Eros, Thanos nait avec un physique ingrat, et est rapidement rejeté par ses semblables. En effet, le futur Titan Fou est porteur du syndrome du Déviant. Chaque Déviant peut développer des pouvoirs selon son syndrome Déviant mutant. La plupart possède une espérance de vie accrue, une force remarquable ou une intelligence élevée. Ainsi, si Thanos est né chez les Éternels, il a rapidement été affilié aux Déviants, en conséquence de ses déviances physiques et morales. Même s’il ne fait pas complètement parti de cette catégorie.

Mais le Titan Fou a préféré faire sa route en solo pour devenir le tyran que tout le monde connaît, indépendamment des pérégrinations des Éternels et des Déviants. Reste maintenant à savoir si Marvel Studios va prochainement officialiser le lien de parenté entre Thanos, Thena et le reste des Éternels...