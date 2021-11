Les Éternels : qui sont les deux personnages de la première scène post-générique ?

Ça y est, le dernier né du Marvel Cinematic Universe (MCU) vient de sortir dans les salles obscures. L’occasion de décrypter les séquences post-génériques du film. Et cette fois, il y a du lourd ! Focus sur la première scène. ATTENTION SPOILERS !!!

Les Éternels : nouvelle proposition du MCU

Réalisé par Chloé Zhao, Les Éternels est le 26e film du Marvel Cinematic Universe. L’occasion de présenter une toute nouvelle équipe au grand public : les Éternels. Ces derniers, créés par les Célestes, arpentent la Terre depuis des millénaires. Leur seule et unique mission est de protéger les êtres humains contre les Déviants, une race extraterrestre extrêmement violente.

Les Éternels, c’est clairement la nouvelle famille du MCU. Une famille dysfonctionnelle qui présente une multitude de nouveaux personnages. Ainsi, Gemma Chan est Sersi, Richard Madden est Ikaris, Salma Hayek incarne Ajak, Angelina Jolie campe Thena, Barry Keoghan incarne Druig, Kumail Nanjiani joue Kingo, Brian Tyree Henry est Phastos, Ma Dong-seok interprète Gilgamesh, Lauren Ridloff est Makkari et Lia McHugh est Sprite. Une sacrée équipe qui est vouée à revenir dans le MCU.

Les Éternels ©Marvel Studios

Forcément, comme tout film Marvel Studios qui se respecte, Les Éternels est composé de deux scènes post-génériques. Et tandis que parfois celles-ci ne servent pas à grand-chose et ne sont que des traits d’humour facilement oubliables, ici, les deux séquences en question ont leur importance. Évidemment, cet article est réservé à ceux qui ont déjà vu le film. Voici le décryptage de la première scène post-générique qui présente deux nouveaux personnages. ATTENTION SPOILERS !

Qui est Pip le Troll ?

La première séquence post-générique permet d’introduire deux nouveaux personnages dans le MCU. La scène en question prend place dans le vaisseau des Éternels, alors que Thena, Makkari et Druig ont décidé de quitter la Terre pour apporter leur aide dans de nouvelles galaxies. C’est alors que deux nouveaux personnages viennent à leur rencontre. Il ne faut pas beaucoup de temps pour que les lecteurs de comics reconnaissent ces deux protagonistes. Il s’agit de Pip le Troll et de Starfox.

Pip le Troll - Les Éternels ©Marvel Comics

D’abord Pip le Troll. Ce dernier, créé en 1975 par Jim Starlin, est un personnage récurrent des crossovers cosmiques de La Maison des Idées. Ressort comique inépuisable, Pip le Troll apparaît généralement en compagnie d’Adam Warlock, qu’il sert aveuglement. Autrefois prince Gofern de la planète Laxidazia, Pip ne ressemble pas à ses compatriotes. Il est physiquement et mentalement différent et rebutant. Sa capacité à se téléporter fait de Pip le parfait serviteur. Et s’il passe la majorité de son temps avec Adam Warlock, il a effectivement fait quelques aventures avec Starfox. Sa présence n’est pas anodine. Surtout que Marvel Studios vient d’annoncer que Will Poulter allait être le visage d’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Les deux personnages sont donc voués à se rencontrer.

Qui est Starfox ?

L’autre personnage de cette séquence est donc Starfox. Ce dernier, de son vrai nom Eros, est, comme c’est expliqué dans Les Éternels, le frère de Thanos. Il l’indique en effet dans cette séquence post-générique. Issu de la planète Titan, il est le fils de Mentor, et donc le frère du terrible Thanos. Contrairement aux Éternels présentés dans le film de Chloé Zhao, Eros n’est pas une création des Célestes, mais fait partie des Éternels originels. Il est accessoirement, dans les comics, le cousin de Thena, incarnée par Angelina Jolie.

Starfox - Les Éternels ©Marvel Comics

Créé par Jim Starlin et Mike Friedrich en 1973, Eros est l’opposé total de Thanos. Tandis que ce dernier est atteint du gène Déviant, ce qui explique son allure physique violette repoussante, Eros est la représentation de la séduction par excellence. Il a la capacité de guérir toutes les blessures, a une aura de persuasion unique, comprend plus de 500 langues extraterrestres, et possède les mêmes attributs que les Éternels : super-force, super-vitesse et immortalité. Forcément, la beauté et les facultés incroyables de Eros ont engendré jalousie et haine dans le cœur de Thanos.

Eros, personnage égocentrique au possible, a décidé de se lancer dans une carrière super-héroïque, et a pris le pseudonyme de Starfox. Dans le MCU, ce dernier va donc avoir le visage d'Harry Styles, le leader du groupe One Direction, qui se dévoile dans le costume du personnage. En tout cas, la présence de ces deux protagonistes devrait avoir certaines conséquences sur la suite du MCU. En effet, ces deux héros sont étroitement liés aux Éternels donc, mais également à Adam Warlock et aux Gardiens de la Galaxie. Tout ce petit monde devrait logiquement prochainement se croiser dans le MCU, possiblement dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Starfox - Les Éternels ©Marvel Comics

Starfox ajoute en tout cas un degré de puissance supplémentaire au MCU, et pourrait être un élément crucial dans la guerre éventuelle à venir contre les Célestes. Ainsi, Marvel Studios ouvre un peu plus sa porte vers des événements cosmiques sans précédent. La phase 4 et la phase 5 du Marvel Cinematic Universe promet du lourd, du très très lourd ! En attendant, on vous laisse avec ces quelques images de Les Éternels, en salle depuis le mercredi 3 novembre 2021 :