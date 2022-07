Les Liaisons dangereuses : c'est quoi cette adaptation moderne sur Netflix ?

Une fois n'est pas coutume, une nouvelle réécriture du monument qu'est l'ouvrage "Les Liaisons Dangereuses" est disponible sur Netflix. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le film avec Paola Locatelli.

Les Liaisons Dangereuses : une œuvre intemporelle ?

A l'origine, Les Liaisons Dangereuses est un roman épistolaire signé Pierre Choderlos de Laclos. Rédigé en langue française, l'ouvrage suit les correspondances de plusieurs personnages. Au fil des échanges se dévoilent notamment les jeux de pouvoir et de manipulation de deux protagonistes - et amants occasionnels -, la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont.

L'ouvrage de Laclos est considéré comme un pilier de la littérature française. Son exploration du libertinage et de la psychologie de ses personnages principaux en font, encore aujourd'hui, un véritable objet de fascination.

Les Liaisons Dangereuses a donné vie à de très nombreuses adaptations. La plus célèbre du lot est sans doute celle de Stephen Frears, qui atteint les salles obscures dans les années 80. En tête d'affiche du long-métrage, un casting d'exception. Glenn Close et John Malkovich y donnent la réplique à Uma Thurman et Michelle Pfeiffer. On peut également citer Sex Intentions sorti en 1999.

Les Liaisons Dangereuses : une nouvelle réécriture

La version 2022 de l'œuvre majeure de Laclos, également baptisée Les Liaisons Dangereuses, est en fait une réécriture. Si le film reprend l'intrigue du roman, il la transpose à notre époque. Ainsi, le long-métrage a pour toile de fond un lycée situé à Biarritz. Celui dans lequel débarque Célène, une jeune parisienne idéaliste de 17 ans qui croit en l'amour pour la vie. La jeune fille ne s'intègre pas vraiment dans son nouvel environnement, elle qui préfère tourner les pages d'un livre à poster une story sur Instagram.

Les Liaisons Dangereuses © Netflix

A cause du déménagement, elle laisse derrière elle le garçon qu'elle aime, Pierre. Mais, peu de temps après son arrivée dans le Sud, Célène doit faire face aux gens populaires de son nouvel établissement - et surtout au duo formé par Vanessa et Tristan. Elle est une influenceuse adulée au cynisme absolu. Lui est un surfeur au charme vénéneux.

Bien malgré elle, Célène ne tarde pas à tomber amoureuse du jeune homme. Seulement, ce dernier lui fait croire qu'il s'intéresse à elle en raison d'un cruel pari avec Vanessa. Le jeu s'arrêtera-t-il avant qu'il ne soit trop tard ?

De nouveaux visages

Dans le rôle principal du long-métrage, on retrouve la jeune Paola Locatelli. Si dans Les Liaisons Dangereuses son personnage ne s'intéresse que peu au monde virtuel, ce n'est pas le cas de la jeune femme ! Ainsi, la comédienne révélée sur YouTube à l'âge de douze ans est également influenceuse. Elle est suivie par plus d'1,7 million de personnes sur Instagram !

Face à elle, Simon Rérolle prête ses traits au séduisant mais dangereux Tristan. Ella Pellegrini, quant à elle, incarnera l'acolyte de ce dernier, Vanessa. Alexis Michalik (10 jours encore sans maman), Camille Léon-Fucien, Nicolas Berno (La grande classe), Jin Xuan Mao, Héloïse Janjaud (Les Goûts et les couleurs) ou encore Tristan Zanchi complètent la distribution du long-métrage. À noter que Les Liaisons Dangereuses est le premier long-métrage de la plupart de ces jeunes comédiens. L'occasion pour ces nouveaux talents de se faire une place dans le paysage audiovisuel français ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite !

Vous pouvez retrouver cette nouvelle adaptation dès le 08 juillet, en exclusivité sur Netflix !