Lightyear : une bande-annonce aventureuse et émouvante pour le film Pixar

"Lightyear", un des prochains films Pixar, se dévoile dans une bande-annonce qui promet de l'aventure et de l'émotion. Annoncé dans les salles de cinéma, à la différence de "Soul" et "Luca" passés sur Disney+, on pourra le découvrir le 22 juin 2022.

Pixar dévoile la bande-annonce de Lightyear

Il est un des personnages les plus célèbres de la galaxie Pixar. Buzz l'Éclair, le "Space Ranger" mythique mais surtout jouet ultra perfectionné d'Andy et un des héros de la saga Toy Story. Introduit dès le premier film en 1995, il est persuadé qu'il est bel et bien un Space Ranger, et non un jouet. Ce qui rend le personnage d'autant plus attachant dans sa quête d'héroïsme et de leadership. D'abord rival du Shérif Woody, longtemps jouet préféré d'Andy, les deux deviendront vite inséparables et mèneront ensemble les aventures des quatre films de l'immense saga. Et sans aucun doute la série de films la plus populaire et appréciée des studios Pixar.

Comme annoncé au Disney Investor Day de 2020, un film sur le personnage qui a inspiré le jouet Buzz l'Éclair va bien voir le jour, intitulé Lightyear. Celui-ci arrive à l'été 2022 et se dévoile aujourd'hui en bande-annonce (en tête d'article). Et autre bonne nouvelle, il sera présenté dans les salles !

Lightyear ©Pixar

Rappelons-nous, il y a eu une levée de boucliers en mars 2021, lorsque Disney a annoncé lesquelles de ses productions iraient exclusivement sur la plateforme Disney+. Dans le lot, Luca, initialement annoncé au cinéma et finalement renvoyé sur la plateforme. Une décision qui n'était pas une première, puisque déjà Soul, précédente production Pixar, avait connu le même sort à l'hiver 2020. Bien sûr le COVID-19 contraignait les sorties. Mais c'était aussi l'occasion rêvée pour Disney d'essayer des choses avec sa plateforme de streaming. Fâchés de ce qu'ils percevaient comme un manque de respect, les studios Pixar ont manifesté leur incompréhension.

Retour à la normale pour Pixar ?

Heureusement pour Lightyear et Turning Red, les deux prochains films d'animation Pixar auront un autre traitement. ll a en effet été annoncé qu'ils seront envoyés dans les salles de cinéma, a priori exclusivement. Une bonne nouvelle pour les studios, et une bonne nouvelle pour le public tant les images de la bande-annonce de Lightyear font déjà rêver. Sur une reprise de Starman de david Bowie, on assistera donc à une aventure spatiale, aux confins de l'univers où le héros se plongera dans plusieurs péripéties. Il y a comme un air d'Interstellar, mais surtout des références appuyées à l'univers Star Wars.

Le film est réalisé par Angus MacLane et la voix du personnage est assurée par Chris Evans. Comme de coutume, Pixar semble avoir sorti les grands moyens pour son animation 3D. On s'attend par exemple à un niveau de détails exceptionnel (cf. la fumée des propulseurs au décollage). L'aventure visuelle sera donc de la partie, ainsi que l'émotion avec l'histoire de ce personnage pas comme les autres. Rendez-vous dans les salles le 22 juin 2022.