Lindsay Lohan veut toujours une (vraie) suite de Lolita malgré moi

"Lolita malgré moi" a mis un coup d'accélérateur certain à la carrière de la facétieuse Lindsey Lohan. Ecrit et produit par deux anciens du "Saturday Night Live", le long-métrage a été un succès. Et certain(e)s ne semblent pas vouloir passer à autre chose...

La loi de la jungle

Sorti en 2003, Lolita malgré moi (Mean Girls) a indubitablement marqué les esprits. Cette teen comédie portée par Lindsey Lohan racontait l'arrivée de la jeune Cady Heron dans un lycée de l'Illinois.

Là, elle découvre le sanglant affrontement entre différentes bandes de filles. Le but du jeu ? Etre la plus populaire, la plus belle... somme toute, "la plus parfaite". Tout en haut de l'échelle sociale règne Regina, meneuse des "Plastiques". Consciente du potentiel de Cady, la jeune fille décide de la prendre sous son aile afin de la surveiller. Mais quand notre héroïne tombe sous le charme de l'ex petit copain de Regina, les choses se gâtent pour de bon...

Cette jouissive comédie décérébrée que l'on ne se lasse pas de revoir avait en tête d'affiche plusieurs visages bien connus aujourd'hui. Rachel McAdams (Spotlight, Game Night) campait la manipulatrice Regina. Amanda Seyfried (Mamma Mia, Twin Peaks), Tina Fey et Lizzy Caplan étaient aussi de la partie, autour de l'interprète de Cady : Lindsey Lohan.

Le retour des pestes

Et d'après les récentes confidences de cette dernière à Entertainment Weekly, la jeune trentenaire serait toujours plus qu'intéressée à l'idée de tourner dans un sequel de Lolita malgré moi. Lohan y verrait une bonne occasion de faire son grand retour dans l'industrie.

Je voulais revenir avec un Mean Girls 2, travailler de nouveau avec Tina Fey et toute l'équipe. C'était vraiment ce que je voulais. Maintenant, ils ont les cartes en main.

A noter : une suite a bel et bien vu le jour en 2011. Toutefois, le seul membre du casting d'origine à reprendre son rôle dans le film - diffusé uniquement à la télévision - était Tim Meadows. Alors, Paramount va-t-elle répondre à la bouteille à la mer de Lohan ? Le film avait été un carton en 2003, mais en serait-il de même aujourd'hui ?

Tina Fey, quant à elle, n'en finit plus d'exploiter le filon : une adaptation musicale de Lolita malgré moi a débuté en 2018, à Broadway. D'autre part, la rumeur d'un spin-off enflait et un Mean Moms devait paraître il y a quelques années, porté par Jennifer Aniston. Toutefois, le projet n'a jamais vu le jour.

Quoiqu'il en soit, on peut dire que Lindsey Lohan en veut. Elle a déjà pitché une idée pour la suite à Fey et proposé d'écrire le scénario... Selon elle, devraient absolument figurer au casting Jamie Lee Curtis et Jimmy Fallon.

Alors, pensez-vous que les efforts de l'ancienne comédienne paieront ? Iriez-vous voir la suite de Lolita malgré moi avec Lindsey Lohan ?