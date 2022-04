Loin du périph : Omar Sy et Laurent Lafitte en pleine action dans la nouvelle bande-annonce

La plateforme de streaming Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Loin du périph". Omar Sy et Laurent Lafitte se retrouvent pour le pire et le meilleur dans cette comédie d'action française, qui est la suite directe du film "De l'autre côté du périph".

La suite d'une comédie française à succès

Pour le film De l'autre côté du périph sorti en 2012, Omar Sy et Laurent Lafitte formaient un duo iconique de policiers aux méthodes bien distinctes. Lorsqu'un inspecteur de Paris s'alliait à un flic de banlieue, un bordel sans nom bousculait alors leur enquête. À la recherche d'un meurtrier, les deux policiers enquêtaient entre la capitale et la banlieue parisienne. Dix ans plus tard, ils refont équipe pour Netflix. Cette fois-ci, "loin du périphérique" comme l'indique le nom original du film : Loin du périph. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, et elle promet de l'action ! (vidéo en tête d'article)

Loin du périph © Netflix

Dans un scénario riche en rebondissements, Ousmane (Omar Sy) et François (Laurent Lafitte) quittent la région Île-de-France. Désormais en province, dans une petite ville des Alpes, le duo de choc tente d'élucider ensemble un nouveau meurtre. La "fine équipe" est reformée et François semble bien plus ravi que son coéquipier. Cette nouvelle investigation rapprochera les deux collègues, et s'annonce pleine de surprises.

Louis Leterrier aux commandes du second chapitre

Le réalisateur du premier volet, David Charhon, passe le témoin à Louis Leterrier. Le cinéaste français réalise ainsi ce second opus, lui qui a déjà travaillé pour Netflix, réalisateur de plusieurs épisodes de la série Lupin où on retrouve dans le rôle-titre le comédien Omar Sy. Louis Leterrier a mis en scène également les dix épisodes de la série Dark Crystal : le temps de la résistance.

Avec Loin du périph, on devine dans ces nouvelles images que le réalisateur a tenté d'insuffler la même énergie que dans ses précédents films, Insaisissables et Grimsby - Agent trop spécial étant les plus récents sur grand écran.

Omar Sy et Laurent Lafitte tiennent les premiers rôles, mais seront moins seuls qu'à l'accoutumée. Ils pourront compter sur Izïa Higelin qui s'ajoute à la bande. Dimitri Storoge, aperçu récemment dans la série Validé de Franck Gastambide, complète le casting.

Le film annonce encore plus de rires, et plus de cascades par rapport à son prédécesseur. C'est en tout cas ce que promet la bande-annonce. Voiture qui tombe d'une falaise, saut en parachute, karting, et combat de MMA ! Sans oublier l'action constante d'une enquête policière aux mille rebondissements. Loin du périph arrive le 6 mai 2022 sur Netflix.