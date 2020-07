L'Opération Corned Beef le 20 juillet sur TMC : Jean Reno était-il le premier choix ? - CinéSéries

2 ans avant le succès des "Visiteurs", Christian Clavier, Jean Reno et Valerie Lemercier collaborent pour la première fois à l'écran dans la comédie réalisée par Jean-Marie Poiré : "L'opération Corned Beef." Une étroite association qui en mènera à une autre en 1993 dans "Les Couloirs du Temps". Pourtant, c'était bien loin d'être gagné, au départ.

Une comédie d'espionnage culte

Après avoir cotoyé la gloire au début des années 80 grâce à deux comédies populaires (Le Père Noel est une ordure et Papy fait de la résistance), Jean-Marie Poiré connait une période de creux par la suite. En effet, Twist again à Moscou et Mes Meilleurs Copains vont subir un flop critique et commercial. En 1991, il va alors de nouveau retrouver le succès avec L'Opération Corned Beef. L'histoire : celle de Squale (joué par Jean Reno), un as de la DGSE qui va tenter de démanteler un important trafic d'armes à l'échelle internationale. Au cours de sa mission, il va faire la rencontre d'un honnête citoyen nommé Jean-Jacques Granianski (interprété par l'inimitable Christian Clavier). Ce dernier, français moyen type, va alors se retrouver embarqué dans une affaire qui le dépasse totalement.

Une révélation : Jean Reno

Si l'intégration de Christian Clavier au casting fut une formalité (avant ce film, il avait tourné 4 fois avec Poiré !), le choix du rôle du « Squale » ne fut pas déterminé rapidement. En effet, au départ, c'est Gérard Depardieu qui fut approché...sans succès ! Ironique lorsque que l'on sait que 4 ans plus tard, il collaborera avec Clavier et Poiré dans la comédie Les Anges Gardiens. À la suite de ce refus, d'autres acteurs costauds ou réputés pour leur humour furent convoités comme Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Gérard Lanvin, Pierre Arditi ou encore Bernard Giraudeau. Tous refusèrent. C'est finalement Jean Reno qui obtient le premier rôle, suite à une suggestion de Marie-Anne Chazel, compagne de Christian Clavier à l'époque.

Si cela peut paraître incongru aujourd'hui tant Jean Reno est devenu l'un des meilleurs acteurs de comédie française populaire, cela ne l'était pas tant en 1991. En effet, l'acteur était plus connu pour ses rôles de déménageurs intimidants tels que dans Le Grand Bleu ou Nikita. Difficile de voir un potentiel comique chez lui, donc. Pourtant, Clavier et Poiré lui ont fait confiance, et ils ont eu raison. L'Opération Corned Beef sera un succès au box-office, Valérie Lemercier sera nommée aux César pour son premier rôle d'importance, et Jean Reno va se révéler dans un rôle à contre-emploi. Surtout, Jean-Marie Poiré reviendra sur le devant de la scène grâce à ce film et fera parler de son nouveau style à base d'images saccadées et de montage rapide. Les Visiteurs viendra confirmer le tout...

