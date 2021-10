Maman j'ai raté l'avion ! : Adidas sort une paire de baskets inspirée du film

Si vous êtes fan de "Maman j'ai raté l'avion !" et que vous aimez les baskets, vous serez ravis d'apprendre que la marque Adidas s'apprête à commercialiser une paire aux couleurs du film culte ! On vous dit tout sur ces chaussures - très stylées - ci-dessous.

Maman j'ai raté l'avion ! : une œuvre intemporelle

Alors que Noël se rapproche, comment ne pas songer à l’iconique long-métrage de Chris Columbus (Harry Potter à l'école des sorciers), Maman j’ai raté l’avion ! ? Porté par l’adorable Macaulay Culkin, ce film pour la famille ne semble pas avoir pris une ride aux yeux des spectateurs malgré sa sortie dans les salles obscures il y a maintenant 31 ans !

Si vous êtes passés à côté de ce phénomène, sachez que l’intrigue de l’œuvre s’articule autour de la famille McAllister, qui s’apprête à quitter son foyer pour aller fêter Noël. Seulement, dans l’effervescence, le plus jeune enfant de la famille, Kevin, est malencontreusement oublié par ses parents ! Les choses ne s'arrangent pas le moins du monde pour le jeune garçon resté seul à la maison, car deux cambrioleurs ne tardent pas à tenter de pénétrer dans la demeure familiale. Toutefois, Kevin a plus d’un tour dans son sac et ne tarde pas à mettre à mal les desseins des criminels grâce à son imagination débordante !

Pour les aficionados de Maman j'ai raté l'avion !, sachez que dès le 12 novembre prochain, vous pourrez plonger dans le reboot du film culte sur Disney+ ! Réalisé par Dan Mazer (Bridget Jones Baby), le film mettra à l'honneur l'adorable Archie Yates (Jojo Rabbit) dans le rôle du petit garnement esseulé. Croisons les doigts pour que le long-métrage ne laisse pas les fans sur leur faim et connaisse le même succès que son prédécesseur !

Maman j'ai raté l'avion ! : une collaboration avec Adidas

Adidas se lance dans un partenariat à la fois étonnant et potentiellement très lucratif. La marque connue dans le monde entier s'apprête donc à sortir une paire de Forum Low inspirée du film de Chris Colombus. Pas d'inquiétude cependant, cette dernière est sans doute bien plus sobre que ce que vous imaginez ! En effet, le géant du sportswear propose une paire crème et rouge sombre très similaire à celle que porte le petit Kevin dans le long-métrage. On vous laisse découvrir le résultat de cette collaboration particulièrement fun !

Maman j'ai raté l'avion ! ©Adidas

Des traces d'explosion et le dessin d'une maison sont également visibles sur les baskets, mais ces dernières restent néanmoins passe-partout. Pour être véritablement dans le thème, vous pourrez choisir des semelles représentant les protagonistes du film ! Si vous êtes prêts à passer à la caisse, sachez que la paire sera disponible à l'achat dès le 1er décembre, et devrait coûter aux alentours de 110€.

Maman j'ai raté l'avion ! ©Adidas

Des objets dérivés à gogo

Rappelez-vous : peu avant l'annonce de ces baskets floquées, Lego a aussi frappé fort en proposant à l'achat la maison du film ! La demeure, pleine de détails et de surprises, s'accompagne de petites figurines à l'effigie des personnages phares du long-métrage. Dès le 1er novembre, vous pourrez craquer pour ce qui est aujourd'hui la plus grande création de la collection Ideas, puisque le tout se compose d'un total de 3955 pièces ! Une idée cadeau qui devrait ravir aussi bien les grands que les petits.

Alors, allez-vous vous laisser tenter par cette paire de baskets aux couleurs de Maman j'ai raté l'avion ! ?