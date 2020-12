Marvel : un biopic sur Stan Lee pourrait se faire

Les débuts de Stan Lee chez Marvel Comics seront peut-être racontés dans le biopic "Excelsior!" mais ça ne sera qu'à condition que le scénario trouve preneur. Il a cependant la chance de faire partie de la Black List annuelle, ce qui peut débloquer sa situation.

Les débuts de Marvel Comics évoqués au cinéma ?

Les super-héros de Marvel n'ont pas attendu le MCU pour s'illustrer au cinéma mais cet énorme projet leur permet régulièrement de prendre d'assaut les salles pour signer des succès. Avant de parler des films, il y évidemment les comics. C'est de là que tout part, avec une personnalité qui aura énormément d'influence : Stan Lee. Le génial créateur n'a pas tout inventé mais on lui doit des figures comme Spider-Man, Hulk, les Avengers ou les X-Men. Les amateurs de comics sont conscients que leur passion existe en grande partie grâce à cet homme, et au dessinateur Jack Kirby. Le peu connu scénariste Alex Convery veut raconter l'histoire de la maison Marvel Comics à travers la carrière de ces deux hommes dans le biopic Excelsior!. Un titre qui fait référence au fameux slogan que lançait souvent Stan Lee dans les comics.

Le projet est pertinent pour cette époque où Marvel truste les sommets du box-office mais rien n'est encore vraiment acté. Parce que le scénario figure sur la Black List de 2020, à savoir une liste qui compile chaque année les scénarios jugés bons par des acteurs de l'industrie mais qui n'ont pas encore de producteur pour les soutenir. On sait qu'il existe à Hollywood de nombreux projets qui stagnent sur les bureaux et qui ne trouveront peut-être jamais quelqu'un pour les développer. La Black List tente de les mettre un peu avant, pour qu'on les remarque. Il nous semble bizarre que personne ne se soit penché sérieusement sur Excelsior!, avec la popularité de la marque Marvel. Même dans le cas où le script ne serait pas bon, il reste encore possible de le revoir une fois acquis.

Quand on regarde dans les précédentes éditions de cette initiative lancée au milieu des années 2000, on constate que des films très bons comme The Social Network, Edge of Tomorrow, Invictus ou même Le Loup de Wall Street ont figuré dedans. Alex Convery a des raisons de penser que son script trouvera preneur à l'avenir. Hélas, si le projet s'était monté plus tôt, un caméo de Stan Lee aurait été envisageable. Pour rappel, il s'en est allé le 12 novembre 2018 à l'âge de 95 ans.