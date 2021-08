Massacre à la tronçonneuse : le nouveau film sortira finalement sur Netflix

Monument du cinéma d'horreur, "Massacre à la tronçonneuse" a fait naître une franchise. Un nouveau film produit par Fede Alvarez va arriver dans les prochains mois. Alors qu'il était attendu dans les salles, Legendary vient de trouver un accord avec Netflix pour une diffusion en exclusivité sur la plateforme.

Massacre à la tronçonneuse : un grand film d'horreur

En 1974, Tobe Hooper provoque un séisme dans le monde du cinéma avec Massacre à la tronçonneuse. Interdit et doté d'une réputation sulfureuse, le film est surtout un authentique chef-d'oeuvre qui perdure dans les mémoires. Il reste toujours amusant de constater qu'il est plus malsain que véritablement gore ou violent. Comme d'autres classiques du genre, les extensions ont été multiples. Des suites, un remake et des préquels ont vu le jour. Aucun n'atteignant le niveau de l'original.

Leatherface (Gunnar Hansen) - Massacre à la tronçonneuse ©René Chateau

La franchise va connaître un nouvel ajout avec un long-métrage produit par Legendary et Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe). Pendant un temps, les rapports évoquaient un reboot mais il semblerait que le projet soit en réalité une suite avec un Leatherface vieillissant qui continue de sévir. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, étant donné que le film est réalisé par l'inconnu David Blue Garcia. Les frères Ryan et Andy Tohill devaient s'en charger mais des brouilles dans le développement créatif ont enrayé leur participation. Une mésaventure qui rappelle malheureusement la situation d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury sur le naufrage Leatherface.

Leatherface va débarquer sur Netflix

Le tournage a déjà eu lieu en Bulgarie et on attend désormais de savoir quand nous pourrons voir le résultat final. À l'origine, ce Massacre à la tronçonneuse devait sortir dans les salles. Or, on apprend de la part de The Hollywood Reporter que la distribution se fera sur le petit écran. Legendary a passé un accord avec Netflix pour céder les droits mondiaux. Les détails financiers ne sont pas connus mais le coût ne doit pas trop élevé étant donné qu'on parle d'une production au budget modeste.

La plateforme américaine fait un beau coup, en s'emparant d'un titre affilié à une franchise très populaire et à un genre toujours autant fort auprès du public. Pour le film, c'est la garantie de bénéficier d'une exposition correcte, à la différence d'une sortie en salles qui aurait pu être plus compliquée. De plus, Netflix aura peut-être l'opportunité d'enchaîner avec une suite pour capitaliser sur un potentiel succès. Avant de voir aussi loin, attendons déjà d'observer la réception de ce long-métrage sans titre officiel. Aucune date de mise en ligne n'est dévoilée pour l'heure. Une arrivée en 2021 reste l'éventualité la plus probable.