Massacre à la tronçonneuse : on sait qui réalisera le reboot

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Classique difficilement égalable du cinéma d’horreur, « Massacre à la tronçonneuse » de Tobe Hooper va être rebooté avec Fede Alvarez à la production. Ce nouveau départ s’est trouvé, non pas un, mais deux réalisateurs pour le mettre en scène. Est-ce suffisant pour nous donner envie d’y croire ?

Suites, remakes, prequels et même origin story, la franchise Massacre à la Tronçonneuse s’est aventurée dans de nombreuses entreprises guère utiles depuis que Tobe Hooper a délivré le film original. Un morceau de cinéma qui s’est forgé une réputation sulfureuse autour de la controverse qu’il a provoquée, mais qui mérite surtout toutes ses louanges pour ses pures qualités cinématographiques. Moins gore et violent que certains ont voulu nous le faire croire, Massacre à la tronçonneuse est un avant tout un film malsain, qui vous saisit avec des moyens très limités – il faut voir dans quelles conditions il a été fait.

On apprenait l’année dernière que Fede Alvarez était en train de travailler sur la production d’un reboot avec Chris Thomas Devlin au scénario. L’Uruguayen, qui a déjà prouvé des choses dans le genre, n’était par contre pas du tout attendu à la réalisation. Variety nous rapporte maintenant que c’est Ryan et Andy Tohill qui ont été choisis pour diriger ce reboot. Deux frères quasiment inconnus qui ont signé The Dig, un premier essai encore inédit chez nous mais dont la réputation est assez positive. Dans ce film, ils suivaient un père de famille qui cherche à retrouver le corps de sa fille assassinée et qui s’allie avec le meurtrier pour réussir, après que ce dernier ait passé 15 ans derrière les barreaux.

Un reboot qui plaira aux fans de Massacre à la tronçonneuse ?

Fede Alvarez a cherché à rassurer les fans sur ce choix en leur donnant une léger avant-goût :

La vision des Tohill est exactement ce que les fans veulent. C’est violent, excitant et si dépravé que ça restera en vous pour toujours.

On prend en compte ses dires mais on rappellera que la violence est dosée avec maestria chez Hooper et qu’il ne cherche pas à choquer avec des grands effets. S’il y a parfois eu d’autres films de la franchise passables (on pense au remake de Marcus Nispel), rien n’a réussi à égaler l’original. Mais si ce reboot arrive à restituer quelque chose de l’ambiance, il aura fait une bonne partie du chemin pour toucher les fans de la première heure. Rien n’est encore connu sur le scénario mais il devrait narrer la rencontre entre des adolescents en vadrouille et une famille de dégénérés.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée.