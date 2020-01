Matrix : Brad Pitt révèle avoir refusé le rôle de Neo

Vous avez aimé ? Partagez :

Le cinéma c’est parfois des rendez-vous manqués, des acteurs qui tournent le dos à des projets ou des mauvais choix. C’est ainsi qu’on le comprend encore avec une anecdote sur « Matrix ». Brad Pitt aurait pu être Neo, ce qui aurait changé beaucoup de choses pour la trilogie et pour la carrière de Keanu Reeves.

Choc implacable à sa sortie, Matrix a été le début d’un phénomène qui s’est prolongé le temps d’une trilogie. Pas grand monde ne s’attendait à une telle claque de la part des Wachowski quand cet OVNI a débarqué dans les salles. Mélange entre le cinéma d’action américain et asiatique, avec des touches de SF audacieuses ainsi qu’un propos qui aura secoué plus d’un cerveau, Matrix premier du nom a également permis à Keanu Reeves de se refaire une santé dans le paysage hollywoodien. Sa carrière, en perte de vitesse après Speed, l’a fait cumuler des rôles passables dans des films dispensables. Puis vient l’aubaine Matrix, qui le relance totalement dans le game.

Mais comment aurait-il fait s’il n’avait jamais été Neo ? Parce que ce n’était pas gagné ! Will Smith a notamment déjà expliqué qu’il aurait pu prendre le rôle et c’est désormais une autre pointure qui le fait. Brad Pitt a aussi été approché. Le site USA Today rapporte des propos de l’acteur sur cet épisode :

J’ai refusé The Matrix. J’a pris la pilule rouge. Et c’est le seul film que je vais citer… On ne m’en a pas proposé deux ou trois. Juste le premier. J’ai vraiment senti que [ce rôle] n’avait jamais été le mien. Ce n’est pas le mien. Il était pour quelqu’un d’autre et ils y sont allés et l’ont fait. Je crois en ça. Mais si on fait une émission sur tous les super films que j’ai refusé, on en a pour deux nuits.

Brad Pitt ne cite pas directement le rôle de Neo mais tout porte à croire que c’est de celui-là qu’il parle. On n’imagine pas une seule seconde qu’il a été approché pour incarner quelqu’un de secondaire ou même l’agent Smith.

Qu’aurait été Matrix avec Brad Pitt ?

Il existe des tonnes d’histoires comme celle-là dans l’histoire du cinéma et c’est toujours amusant de se demander ce qu’un autre choix aurait eu comme répercussions sur la suite. Déjà, est-ce que le film aurait eu un tel succès sans Keanu Reeves ? On peut le croire, la mise en scène et le concept n’auraient pas bougé. Par contre, on peut s’interroger sur ce que serait devenu Reeves sans ce rôle ! La trilogie lui a vraiment donné un gros coup de pouce – même s’il a ensuite encore traversé une période de moins bien. Sans cette opportunité, on ne sait pas comment aurait tourné les choses pour lui.

Pour Brad Pitt, la star américaine a une telle carrière, que ce rôle refusé ne doit pas être un regret trop pesant. Il pourra cependant prendre la pilule bleue quand il faudra assister au retour de Keanu Reeves en Neo dans Matrix 4 le 19 mai 2021.