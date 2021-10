Metal Men : le réalisateur de Men in Black confiant pour le projet DC

Barry Sonnenfeld, le réalisateur de la trilogie « Men in Black », confirme qu’il travaille toujours avec Warner et DC Comics à la réalisation de « Metal Men », un projet un peu passé sous les radars.

C’est quoi les Metal Men ?

Au fil du temps, les projets de films ou de séries super-héroïques, que ce soit chez DC, ou chez d’autres studios, n’ont cessé de s’additionner. Certains se concrétisent, d’autres sont annulés, tandis que d’autres sont toujours en cours de développement, sans pour autant que le grand public le sache. C’est le cas avec Metal Men. Ce projet, issu de l’univers DC Comics, a été officialisé en 2012. Presque dix ans plus tard, toujours rien… Pourtant, apparemment, le projet est toujours d’actualité…

Metal Men ©DC Comics

Les Metal Men est un groupe de super-héros DC créé en 1962 par Robert Kanigher et Ross Andru dans le comic Showcase. Initialement, les Metal Men étaient voués à n’apparaître qu’une seule fois, pour remplacer Atom parti dans son propre comic. L’équipe créative bâcle légèrement le travail puisque les auteurs et les dessinateurs n’ont que quinze jours pour boucler le rendu. Ce groupe de robots possédant des super-pouvoirs rencontre un succès inattendu, ce qui pousse DC Comics à les faire revenir dans les trois numéros suivants de Showcase, avant d’avoir leurs propres comics.

La team des Metal Men se compose d'Or, Fer, Plomb, Mercure, Étain et Tina, dirigés par le Dr Will Magnus. Après une période de triomphe, l’équipe fini malheureusement par tomber rapidement dans l’oubli dès le début des années 1970. Depuis, ils reviennent brièvement de temps à autres et ont même eu une nouvelle série de comics en 2019.

Barry Sonnenfeld veut toujours faire son adaptation

En 2012 donc, DC et Warner annoncent la mise en chantier d’un film Metal Men. Le projet est confié à Barry Sonnenfeld, le réalisateur de la trilogie Men in Black, de La Famille Addams ou encore de Wild Wild West. Mais en dix ans, l’univers DC a considérablement évolué, et aujourd’hui, difficile de savoir si un projet Metal Men a encore sa place dans le DC Extended Universe (DCEU). Pourtant, Barry Sonnenfeld n’en démord pas puisqu’il maintient que le projet est toujours d’actualité. Lors d’une récente interview avec ComicBookMovie.com, le cinéaste a révélé qu’un scénario était actuellement activement en cours d’élaboration :

Vous savez, je développe Metal Men avec Warner Bros. Nous travaillons activement sur un scénario. Pour moi, ce n'est pas tant une affaire de super-héros que de construction d’un univers. Si vous regardez le travail que j'ai fait, que ce soit La Famille Addams, Men in Black, Pushing Daisies, Schmigadoon !, ou A Series of Unfortunate Events, il s'agit de créer un univers. Un monde inhabituel, légèrement décalé, différent, c'est ce que j'aime faire. Ce n'est pas spécifiquement, nécessairement une histoire de super-héros, mais même dans Metal Men, que je développe, ça va être un monde très particulier.

On espère vraiment que Barry Sonnenfeld aura l’opportunité de faire son film Metal Men. Mais vu la manière dont Warner Bros gère ses franchises, ses projets et ses réalisateurs, il n’y aurait rien de surprenant à voir un tel produit annulé par la firme dans les mois qui viennent. Déjà parce que l’univers DC Comics est parfois bancal et qu’il a tendance à partir dans tous les sens, ensuite parce que personne n’a réellement envie de voir une adaptation de Metal Men