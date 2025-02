Millie Bobby Brown en colère après les révélations sur son salaire

Depuis que les montants de ses contrats pour les productions Netflix ont fuité sur le net, Millie Bobby Brown milite pour qu’ils soient désormais secrets. Notamment pour les enfants et adolescents stars qui sont scrutés par les médias.

De Stranger Things à Enola Holmes

La vie d’un enfant star à Hollywood peut être particulièrement difficile et cruelle. Millie Bobby Brown l’a appris à ses dépens. L’actrice britannique, aujourd’hui âgée de 20 ans, a vu sa carrière exploser dans Stranger Things alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Depuis presque une décennie, Millie Bobby Brown évolue donc sous le regard du monde entier. Un statut difficile à vivre pour de jeunes acteurs comme elle, notamment soumis aux critiques parfois virulentes des médias et des réseaux sociaux. « J’ai commencé très jeune et j’avais l’impression que la presse était très, très dure avec moi. Et donc j’aime juste m’assurer que je me défends comme il faut », a-t-elle expliqué dans un long entretien avec Vanity Fair.

Millie Bobby Brown appelle au changement pour les contrats d’enfants stars

Au cours de cette discussion, Millie Bobby Brown a également évoqué la fuite en ligne de ses contrats professionnels. En juillet 2022, un rapport dévoilait que l’actrice avait touché 10 millions de dollars pour Enola Holmes 2, film qu’elle produit et dans lequel elle tient la vedette au côté de Henry Cavill et Sam Claflin. Le salaire de l’actrice avait fait jaser. Si le rapport disait vrai, alors Millie Bobby Brown devenait l'actrice de moins de 20 ans la mieux payée jamais enregistrée.

Après la sortie de ce rapport, des fuites concernant son salaire sur la série de Netflix sont venues s’ajouter. Certaines informations affirmaient que Millie Bobby Brown toucherait environ 250 000 dollars par épisode de Stranger Things depuis la saison 3. Si la principale intéressée a toujours gardé le silence sur ces montants, elle a en revanche évoqué la dangerosité que de telles divulgations engendrent pour les jeunes stars.

« Cela met les enfants dans une situation vraiment dangereuse. Je pense que tout le monde est un peu trop laxiste quant à la façon dont les enfants sont élevés dans l’industrie. J’ai grandi avec beaucoup d’attention de mes parents et j’ai l’impression que ce sont eux qui m’ont le plus protégée ».

Celle que l'on a également vu dans La Demoiselle et le Dragon réclame désormais que les contrats révélant les salaires d’enfants et adolescents stars soient protégés afin qu’ils ne fuitent pas. En attendant, l’actrice sera la tête d’affiche de The Electric State réalisé par Anthony et Joe Russo (Avengers : Endgame) dans lequel elle donne la réplique à Chris Pratt. Le film est attendu le 14 mars prochain, sur Netflix.