Minuit dans l'univers (Netflix) : George Clooney a été hospitalisé à cause de son changement physique

Pour son rôle dans le film Netflix "Minuit dans l'univers", George Clooney s'est mis en danger en perdant du poids un peu trop vite. Le film sera disponible le 23 décembre sur la plateforme.

Minuit dans l'univers : Clooney rêve d'étoiles

Sept ans après la sortie de l'impressionnant Gravity, George Clooney repart dans les étoiles avec Minuit dans l'univers. Enfin, presque.

S'il campait un astronaute en pleine mission dans l'espace dans le film d'Alfonso Cuaron, dans le long-métrage post-apocalyptique qu'il a lui même adapté du roman éponyme de Lily Brooks-Dalton, il interprète Augustine Lofthouse, un brillant astronome en mission dans l'Arctique, qui reçoit l'ordre d'évacuer sa base suite à une mystérieuse catastrophe sur Terre. Désirant d'abord vivre ses derniers jours en solitaire, coupé du reste du monde, alors que le reste de son équipe est évacuée, il va finalement revoir ses plans suite à sa rencontre avec une fillette de 8 ans, qu'il se met en tête de sauver. Hélas, toutes ses tentatives pour reprendre contact avec le monde échouent.

Dans le même temps, Sully (Felicity Jones), une jeune astronaute, quitte Jupiter pour regagner la Terre avec son équipage, mais ne parvient pas à contacter Houston. Augustine intercepte son appel et s'efforce de l'empêcher de regagner notre planète après la mystérieuse catastrophe. Une relation va se nouer entre ces deux personnages, séparés par des millions de kilomètres.

La bande-annonce de Minuit dans l'univers dévoilée il y a quelques mois, nous promettait une aventure humaine poignante dans la lignée d'Interstellar ou d'Another Earth.

George Clooney a perdu beaucoup de poids

Dans le film, Clooney est censé être plus âgé que dans la vraie vie, et également beaucoup plus maigre. Pour se préparer au rôle, il a donc perdu du poids. Onze kilos plus exactement. Et il les a perdus trop vite, ce qui a engendré une hospitalisation juste avant le début du tournage.

En effet, comme il l'a déclaré au Mirror, l'acteur et réalisateur a souffert d'une pancréatite, probablement due à sa perte rapide de poids, et qui a débouché sur une hospitalisation. Il a déclaré :

Je pense que j'étais tellement concentré sur le fait de perdre du poids rapidement que j'ai négligé ma santé.

Si cette pathologie peut engendrer de sévères complications, heureusement pour George Clooney, elle a été rapidement soignée, et le tournage a pu débuter sans encombre.

En plus de sa perte de poids, l'acteur de 59 ans s'est également laissé pousser une longue barbe grise, qui a visiblement beaucoup amusé ses enfants qui s'amusaient, selon ses dires, à coller des bonbons dedans.

Minuit dans l'univers est à découvrir le 23 décembre sur Netflix.