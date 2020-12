Minuit dans l'univers sur Netflix : c'est quoi ce film réalisé et interprété par George Clooney ?

George Clooney est de retour à la réalisation avec "Minuit dans l'univers", disponible le 23 décembre 2020 sur Netflix. Une aventure intime et spatiale dans laquelle l'acteur et réalisateur incarne le premier rôle.

Le grand retour de George Clooney

Il se fait plutôt discret mais George Clooney reste une des plus grandes stars d'Hollywood, une icône à la popularité planétaire dont on guette le travail avec appétit. Trois ans après Bienvenue à Suburbicon, il est de retour à la réalisation avec Minuit dans l'univers. Un film post-apocalyptique partagé entre la Terre et l'espace qui se déroule en 2039, et dans lequel il incarne aussi le rôle principal. Il est le scientifique Augustine Lofthouse, un astrophysicien de renom qui décide de rester à sa station d'observation alors qu'un cataclysme radioactif a quasiment tué toute la population mondiale. Il entreprend alors d'entrer en contact avec les équipages des différentes missions spatiales parties explorer l'univers à la recherche d'une planète habitable...

George Clooney s'est notamment entouré au casting de Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demian Bichir et Kyle Chandler.

Minuit dans l'univers © Netflix

Minuit dans l'univers, comme Interstellar et Gravity ?

George Clooney inscrit son film dans la grande tradition du film spatial. Sans être strictement un space opera, le réalisateur met en scène une action double, celle sur Terre et celle dans l'espace. Il alterne sa solitude, bouleversée par l'apparition d'une petite fille, et le drame qui se joue dans le vaisseau spatial Aether, où Augustine parvient à entrer en contact avec "Sully" (Felicity Jones). Le film est très ambitieux dans sa structure, tendant à représenter l'infinité d'une solitude et l'infinité de l'espace. Cette variante de l'infiniment grand vs. l'infiniment petit permet à Minuit dans l'univers d'aborder entre autres la thématique de la famille, de l'amour filial et de son absence, de l'espoir et de la résignation aussi. Sans oublier de présenter quelques séquences d'action très réussies.

Visuellement, à la froideur des constructions humaines répond la beauté des différents paysages et leur texture presque fantasmatique. On reconnaît une ambition que ne renierait pas un film comme Interstellar, et une expérience dans la fabrication de l'action que George Clooney a vraisemblablement pu acquérir sur Gravity.

Minuit dans l'univers, de George Clooney, est disponible sur Netflix le 23 décembre 2020. La bande-annonce ici.