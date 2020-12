Mission Impossible 7 : des démissions suite à la colère de Tom Cruise ?

Un jour après le coup de gueule de Tom Cruise contre des membres de l’équipe de tournage de "Mission : Impossible 7", plusieurs d’entre eux auraient démissionné. Des tensions existeraient sur le plateau depuis de nombreux mois.

Mission : Impossible 7, nouveau volet d’une saga d’action qui cartonne

La saga Mission Impossible sera prochainement de retour avec un septième opus. L’intrigue de ce nouveau film, toujours réalisé par Christopher McQuarrie, aux commandes depuis Rogue Nation, reste pour le moment un secret. L’action devrait reprendre peu après les événements du sixième long-métrage, Fallout, mais on ne sait pas où on retrouvera Ethan Hunt. On ne sait pas non plus si Solomon Lane sera de retour après sa tentative avortée de faire exploser une bombe au Cachemire. Mais le film devrait faire la place à un nouveau méchant, qui sera joué par Esai Morales, l’interprète de Del dans la série Ozark.

Mission : Impossible - Fallout © Paramount Pictures

Si l’on ne connaît encore rien de l’intrigue du film, la distribution de Mission : Impossible 7 est connue, et c’est un casting impressionnant qui a été rassemblé pour donner la réplique à Tom Cruise. L’acteur sera évidemment de retour dans la peau d’Ethant Hunt, et Ving Rhames dans celle de Luther. Simon Pegg et Rebecca Ferguson, devenus des membres importants de l’équipe dans les derniers films, retrouveront leurs personnages de Benji et Ilsa. Vanessa Kirby et Angela Bassett, introduites dans Fallout, reviendront aussi, tout comme Henry Czerny, l’interprète de Kittridge, que l’on a plus vu dans la saga depuis le premier opus. Du côté des nouveaux venus, outre Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham ont signé pour le septième et huitième film, qui sera tourné juste après.

Des démissions parmi l’équipe de tournage de Mission : Impossible 7

Hier, nous avons appris que Tom Cruise s’était violemment emporté contre des membres de l’équipe de tournage de Mission : Impossible 7 à la suite de leur non-respect des règles sanitaires mises en place sur le plateau du film. L’acteur leur a passé un savon mémorable, dont l’audio a fuité dans le tabloïd britannique The Sun. Et le même journal révèle aujourd’hui que cinq membres de l’équipe de tournage du film ont démissionné à la suite de ce coup de gueule.

Selon The Sun, une source proche de la production affirme que les membres du staff n’ont pas apprécié le coup de sang de Cruise, qui n’était pas le premier élément de tension entre les différentes parties. Pire, depuis que l’enregistrement de la colère de l’acteur été mis en ligne, plusieurs d’entre eux ont choisi de lâcher leur job :

La première explosion de colère était forte mais les choses ne se sont pas calmées depuis. La tension s’est accumulée depuis des mois et c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Depuis que le coup de gueule est devenu publique, il y a eu plus de colère et plusieurs membres du staff ont démissionné.

Mission : Impossible - Fallout © Paramount Pictures

La même source a ensuite défendu l’acteur :

Mais Tom en a assez après tout ce qu’ils ont fait pour continuer à tourner. Ça le met en colère de voir que certains ne prennent pas la situation autant au sérieux que lui. Au final, c’est lui qui est responsable du film.

On ne sait pas encore si ces démissions auront une incidence sur le tournage de Mission : Impossible 7, mais elles traduisent la tension qui existe sur le plateau du film. Si cette tension vient à se calmer et que le reste du film peut être mis en boîte sans encombres, on devrait pouvoir découvrir le film à la date prévue, le 17 novembre 2021.